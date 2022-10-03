美債殖利率大跌 道指勁揚765點

隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

隨著美國國債殖利率 從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。

道瓊工業平均指數 上揚765.38點或2.66%至2萬9490.89點。史坦普500指數上漲92.81點或2.59%至3678.43點，30日跌至2020年11月以來最低水平。那斯達克綜合指數上漲239.82點或2.27%至1萬815.43點。

這是道指自6月24日以來最佳單日表現，而史指則是7月27日以來表現最好的一天。

美國10年期國債殖利率在上周一度突破4%後，轉跌至3.65%左右。

Raymond James策略師麥克考特(Tavis McCourt)表示：「目前情況很簡單，10年期美國國債殖利率上升，股市可能仍承壓。」「它下跌，股市就上漲。」

華爾街上月走勢艱難，道指和史指創下2020年3月以來的最大單月跌幅。道指30日也收於2萬9000點以下，為2020年11月以來首見。

道指9月下跌8.8%，而史指和那指分別下跌9.3%和10.5%。

上季道指下跌6.66%，自2015年第3季以來首次連續下跌三季。史指和那指分別下跌5.28%和4.11%，也是2009年來首度連三季下跌。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，考慮到股市的超賣程度，3日的漲勢並不令人意外，「因為史指在9月下跌超過9%，因為ISM弱於預期，建築支出也如此，因此人們現在猜測，『嘿，也許Fed不會再那麼激進』。」「因此，今天殖利率下降，美元走弱。這些因素促成了今天的走勢。」

史指11個類股中有9個在上季結束時處於負值區域。

投資人剛開始對第4季的反彈失去希望，但史托佛表示，市場仍有可能獲得希望，並指出年底反彈在歷年期中選舉時更為強勁，「可能會看到反彈，因為這些期中選舉年的第4季史上第二好的平均單季，也是上漲機率第二高。」「表現最好的就是下一季，也就是第三年任期的第1季。我們可能會對至少近期的上行走勢感到驚訝。」

公用事業股與能源、材料股一起引領大盤走高。公用事業特選產業SPDR基金上漲2.95%。占該ETF達六分之一的NextEra上漲3.35%，Southern Co.上漲2.54%，Duke Energy上漲2.48%。

公用事業公司背負著太多債務，並且有苛刻的再融資需求，以至於它們經常從債券殖利率下降中得到提振。當美國國債殖利率走弱時，公用事業高於平均水平的股息殖利率也面臨較少的競爭。10年期美國國債收益率一度低至3.58%，低於30日的3.83%。

與此同時，近一個月的亨利港天然氣期貨價格下跌4%，這是能源產品中唯一走弱的合約。

公用事業投資人注意到一些交易：Con Ed同意以68億元的企業價值將其Con Edison清潔能源業務出售給德國RWE，而Algonquin Power將把美國和加拿大風電場的股份出售給InfraRed Capital Partners。

最後，瑞士信貸開始對5家公用事業公司進行評估：Dominion Energy、Exelon和Constellation Energy的評級為跑贏大盤，而Alliant Energy和Edison International的評級為中性。

Con Ed上揚2.22%，Algonquin上漲3.31%，Dominion上漲2.86%，Exelon上漲2.72%，Constellation上漲2.11%。

半導體股票是領漲類股之一，減少了其中今年來的部分跌幅。

費城半導體指數上揚3.76%。部分個股如英特爾上漲4.66%，AMD上漲4.34%，晶片鉅子輝達走升3.07%。

半導體個股總是被視為周期型股票，因投資人對全球景氣的悲觀而走勢低迷。費城半導體指數今年來仍下跌39%。