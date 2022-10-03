我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾醫學獎出爐 瑞典遺傳學家發現滅絕人類基因獲獎

紐約市供暖季啟動 房東、房客留意權利義務

瑞信是否成為下個雷曼兄弟？ 這名經濟學家這麼說

編譯易起宇／綜合外電
瑞士信貸近來的財務狀況引發擔憂爆發另一次雷曼危機，但Sri-Kumar全球策略公司總裁斯里庫瑪認為倒不一定。路透
瑞士信貸近來的財務狀況引發擔憂爆發另一次雷曼危機，但Sri-Kumar全球策略公司總裁斯里庫瑪認為倒不一定。路透

瑞士信貸（Credit Suisse）3日股債價格同步暴跌，反映出市場對其財務狀況的擔憂加深，也令許多人聯想到2008年的雷曼兄弟（Lehman Brothers），擔心點燃全球金融危機，但Sri-Kumar全球策略公司總裁斯里庫瑪認為倒不一定會如此。

斯里庫瑪3日在CNBC節目「Squawk Box Asia」上表示，雖然瑞信的財務狀況令人擔憂，但這並不代表市場正朝向「雷曼時刻」邁進，「這有可能是，也可能不會是雷曼時刻。」

他說：「就算這真的發生了，我認為美國聯準會（Fed）將必須面對這個信用事件的後果。有些事情將會爆發。」

斯里庫瑪長期以來一直批評Fed對物價上漲的因應方法。他說，瑞信近來的事件凸顯出「長久以來錯估通膨的真正危險」。

他提到Fed持續的鷹派政策和承諾繼續升息以抑制通膨，並說：「他們（Fed）正嘗試透過迅速地做所有事，來彌補他們的錯估。」

Fed在9月的最近一次貨幣政策會議中，決定三度升息3碼，並表示將繼續把利率調升至遠高於目前水準。

斯里庫瑪說，這種想要控制通膨的意圖對全球市場來說相當危險。他說：「就現在許多央行正在做的事來說，這將對全球金融系統帶來龐大風險。」

升息 央行 利率

上一則

瑞信面臨財務危機？CDS狂飆、高管急Call大客戶安撫

延伸閱讀

瑞信面臨財務危機？CDS狂飆、高管急Call大客戶安撫

瑞信面臨財務危機？CDS狂飆、高管急Call大客戶安撫
房貸負擔月增78% 買房門檻變高

房貸負擔月增78% 買房門檻變高
專家：別押寶黃金 美元獨強到明年初

專家：別押寶黃金 美元獨強到明年初
理財Q&A／通膨居高不下 省錢7訣竅

理財Q&A／通膨居高不下 省錢7訣竅

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
有「新興市場教父」之稱的基金經理人墨比爾斯（Mark Mobius）。（路透）

墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況

2022-09-27 20:28
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15
食品價格飆升，消費者調整生活習慣應對。（歐新社）

食品價格飆漲，改變每個人的用餐習慣

2022-09-25 21:59
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 （路透）

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

2022-09-30 18:27
聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

2022-09-23 22:27

超人氣

更多 >
詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光
世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵
8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆
熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元
蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款二手價最保值

蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款二手價最保值