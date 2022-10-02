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夾雜「鴿語」 Fed鷹式升息決策現鬆動跡象

編譯任中原／綜合外電
聯準會主席鮑爾。(美聯社)
聯準會主席鮑爾。(美聯社)

隨著全球金融市場持續動盪，聯準會（Fed）決策官員對於應多快提高利率到目標頂峰，開始出現不同看法，部分官員認為長期通膨預期仍低，主張利率在走向頂峰的過程中，應步步為營，而非快速到位。Fed官員的「鷹聲」夾雜「鴿語」，也暗示Fed的「鷹式升息」立場出現鬆動跡象。

Fed副主席布蘭納德（鴿派，有決策投票權）9月30日強調仍須緊縮貨幣政策，並應避免過早扭轉，但她對升息速度展現較審慎的態度，強調緊縮政策需要一段時間，才能完全發揮抑制經濟的效果，暗示Fed從現在起應該更有耐心。

她也說，Fed正在關注各國緊縮貨幣政策所引發的全球市場動盪，暗示擔心新興市場的脆弱性，「在全球緊縮貨幣政策對抗高通膨之際，思考跨境的溢出與回流效應會如何與金融脆弱性互動，這點很重要」，Fed關注這類「可能因發生額外負面震撼而放大」的脆弱性。

舊金區聯準銀行總裁達利（鴿派，今年無投票權）也說，抑制通膨無論是做過頭、或是做得不夠，都會造成重大代價。

全球央行快速升息正衝擊經濟和金融市場，美國銀行指出，信用壓力處於「關鍵性的臨界水準」；一旦超過，金融體系將開始運作不良。這是Fed不願見到的狀況，因為市場一旦崩壞，將難以控制，且經濟將加速滑坡。

MarketWatch指出，市場動盪已取代通膨，成為全球央行的最大風險，提高了Fed調整政策步調的機率。

分析師也認為，近來美國債市劇烈震盪，若流動性壓力擴大，Fed可能被迫提前暫停縮減資產負債表－一如2019年的情況。

要留意的是，Fed官員的爭議只在於升息速度，沒有任何官員提到利率在達到高峰後，就應快速回降，布蘭納德也說應維持高利率更長一段時間。

美國8月個人消費支出（PCE）核心平減指數加速上升，凸顯通膨壓力還沒減輕，而本周五將出爐的9月就業報告預料將顯示勞動市場依然蓬勃發展，將加重Fed繼續升息的壓力。

Fed其他鷹派官員仍主張強力升息。克里夫蘭聯準銀行總裁梅絲特（今年有投票權）說，即使導致經濟衰退，仍須繼續急劇升息，目前通膨太高，且未來走向難以預測，貨幣政策寧可緊錯，不能鬆過。理事沃勒及聖路易聯準銀行總裁博拉德也都提出鷹派看法。

升息 利率 貨幣

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