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通膨壓力 美股3大指數收跌至2022年新低

中央社／舊金山30日專電
美股30日持續走跌，本周、本月和本季的指數全都收黑，三大指數下滑至今年新低。圖為紐約證券交易所資料照片。（美聯社）
美股30日持續走跌，本周、本月和本季的指數全都收黑，三大指數下滑至今年新低。圖為紐約證券交易所資料照片。（美聯社）

美股今天持續走跌，本周、本月和本季的指數全都收黑，三大指數下滑至今年新低，投資人必須面對通膨居高不下的壓力。

「華爾街日報」（WSJ）報導，聯邦準備理事會提高利率以遏制物價飆漲，主要的股指在今年都受到重創。根據道瓊市場數據指出，今天的史坦普500指數、道瓊斯工業平均指數和那斯達克綜合指數是2002年以來表現最差的前9個月。

報導指出，物價的壓力一直居高不下，聯準會官員明確表示，將持續貨幣緊縮政策。上周，聯準會大規模升息，且預示還會有進一步大幅升息。

9月30日是今年第三季最後一天，股市在這周動蕩的交易中創下新低。道瓊工業指數下跌500.10點或1.7%，收在28725.51點；史坦普500指數下跌54.85點或1.5%，收在3585.62點；以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫161.89點或1.5%，收在10575.62點。

報導分析，三大指數都收在2020年以來的新低點，今年道瓊工業指數已跌21%，史坦普500指數下跌25%，那斯達克指數下滑32%。

在個股表現上，運動鞋耐吉公司（Nike）股價暴跌12.21美元，跌幅13%收在83.12美元。Nike指出，運動鞋的庫存增加44%，提高折扣與運費成本壓縮了利潤。

道富環球投資管理公司資深投資策略師勞倫斯（Desmond Lawrence）表示，在權衡經濟成長和通貨膨脹之間，聯邦準備理事會將選擇控制通膨，這是過去一周特別讓投資人不安的原因。

根據商務部的數字，排除波動大的食品和能源成本，通膨指數從上月4.7%上升至4.9%。最新的資料顯示，由於俄羅斯減少天然氣供應，推高能源價格，歐元區9月份的年通膨率達10%。

指數 投資 道瓊

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