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美8月PCE通膨指標勁揚 Fed將再升息3碼

編譯任中原／綜合外電
美國8月個人消費支出（PCE）及通膨指標均高於預期，顯示消費者的支出力道不減。美聯社
美國8月個人消費支出（PCE）及通膨指標均高於預期，顯示消費者的支出力道不減。美聯社

美國8月個人消費支出（PCE）及通膨指標均高於預期，尤其是扣除能源與食品之後的PCE核心平減指數漲幅更大，顯示消費者的支出力道不減，通膨更加速上升，預示聯準會（Fed）11月會議第四度升息3碼的機率升高。

8月個人消費支出比7月增加0.4%，明顯高於7月時的1%增幅，也高於預估的0.2%；扣除通膨後的實質PCE增加0.1%，符合預估，比7月時的0.2%略低。消費強韌，主因汽油價格持續下跌，及工資上升，帶動服務類支出增加。消費需求不衰，是支持美國經濟的關鍵力道，但同時也使通膨壓力持續加重。

整體PCE平減指數比7月上升0.3%，高於預估的0.1%升幅，更高於7月時的負0.1%，顯示近期通膨壓力升高；比去年同期上升6.2%，低於7月時的6.3%升幅，但高於預估的6.0%。

核心PCE平減指數更比7月大幅上升0.6%，高預估的0.5%，更遠高於7月時的0.1%升幅；比去年同期大幅上升4.9%，高於預估的4.7%，更高於7月時的4.6%。

個人所得月增0.3%，符合預期，升幅大於7月時的0.2%。

8月PCE平減指數與消費者物價指數（CPI）相互呼應，都顯示通膨的廣度與深度都更令Fed擔憂。最近Fed決策官員的發言普遍偏向「鷹派」，市場益發預期11月會議時將再升息3碼，達到3.75-4%。

經濟學者懷疑消費力道還能夠維持多久，因為除了最高所得的家庭之外，90%家庭的消費性債務（包括卡債）都達到空前高點，加上Fed升息既削弱消費者的支出能力，也可能打擊就業

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