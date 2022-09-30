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摩根大通分析師：別只為了跟進巴菲特而買西方石油

編譯季晶晶／綜合外電
摩根大通分析師提醒，別因為巴菲特而買進西方石油公司股票。(美聯社)
摩根大通分析師提醒，別因為巴菲特而買進西方石油公司股票。(美聯社)

在西方石油公司（Ocidental Petroleum）透露，「股神」巴菲特旗下的波克夏公司本周持續加碼買進後，這家石油和天然氣生產商的股價周四表現亮麗，終場收漲1.16%到62.11美元，即使原油期貨價下跌逾1%，標普500指數挫低2.6%。

財經網站MarketWatch分析資料報導，根據西方石油提交證交委員會的申報表格，波克夏自9月26日至28日間又花了3.5207億美元，分批買進5,978,190股的西方石油普通股，加權平均價為58.893美元。

巴菲特擔任執行長的波克夏已擁有西方石油大約1.9435億股，占截至6月30日為止在外流通股數9.3149億股的20.9%。根據FactSet資料，波克夏已是西方石油的最大股東，排第二名的是Dodge& Cox，持股比為10.6%。

波克夏今年才開始買西方石油。該公司去年12月31日的申報資料顯示當時還沒有任何持股。

有了巴菲特的支持，西方石油股價今年來飆漲112.1%，遠優於SPDR能源類股ETF的上漲29.9%，以及標普500指數的下跌24%。

摩根大通分析師John Royall給予這支股票中立的評級，理由是該股超越大盤，而非基本面因素。

他撰寫報告給客戶說，這家公司在疫情低迷期間展現「紮實的執行力」，以最低水準的資本支出維持穩定生產，且在降低債負方面表現良好，但「在波克夏買進普通股的帶領下，股價表現優於大盤，由於波克夏最終意圖並不明朗，我們保持場邊觀望」。

石油 波克夏 股價

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