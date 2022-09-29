我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

「有大學學歷 財力反而強」 6州提告要推翻豁免學貸

前財長桑默斯：全球經濟面臨系列風險 如金融海嘯前夕

編譯簡國帆／綜合外電
桑默斯認為，目前全球經濟面臨的一系列風險，有如金融海嘯前、2007年夏季的階段。(路透)
桑默斯認為，目前全球經濟面臨的一系列風險，有如金融海嘯前、2007年夏季的階段。(路透)

前財政部長桑默斯認為，目前全球經濟面臨的一系列風險，有如金融海嘯前、2007年夏季的階段，英國困境只是潛在崩潰的其中一個案例。

桑默斯接受彭博電視訪問時說，「我們正處於風險居高不下的時期」，「就像2007年8月人們變得緊張那樣，我認為現在該是大家愈來愈緊張的時候」。美國房市在2007年夏季出現緊張的初步跡象，最終在之後一年演變成大蕭條以來最為嚴重的金融危機。

桑默斯說，除了英國，「我認為我還沒看到其他市場失序的跡象，現在還沒有」，「但我們都知道，在市場極為波動時，這樣情勢就更有可能出現」。他把目前的金融麻煩比喻成地震前的震動。有時候震動完會沒了，但有時不會，就像2007年。

他指出，當前市場的脆弱性主要源自龐大的槓桿、經濟政策前景的不確定性、對於基本通膨高漲企的不安、大宗商品價格波動、以及俄烏衝突和中國大陸相關的地緣政治緊張。

桑默斯說，現在要特別需要關注的一個領域，是目前日本政策矛盾的壓力。日本上周干預匯市，透過購買日圓從市場吸收流動性以支撐匯率，但另一方面，日本銀行（央行）又維持寬鬆的貨幣政策，為市場注入流動性，相當「非比尋常」。他說，觀察日本政策演變將很有意思」，日本投資人在世界各地「持有大量」固定收益證券，將須持續關注。

對於英國，他認為「我們處在非常複雜和未知的領域」，雖然英國央行干預英債市場暫時穩定住情勢，但英國央行的計畫是操作到10月14日，可能無法持久。

桑默斯認為，目前的關鍵問題在於，市場不相信英國的總體經濟政策能夠持續，「僅靠兩周的購買操作，不會永遠維持穩定，甚至可能穩定不到兩周，除非各界認為（英國央行的行動）是幫助修補基本面的過渡期」，但這不是最近訊息所透露的情況。英國首相特拉斯29日排除收回減稅方案的可能性，表示「這是正確的計畫」。

桑默斯說，基於當前的風險，「現在絕非救火員一起休假的時刻」，像英國這類大國陷入困境時，後果不會僅止於英國。

英國 日本 央行

上一則

聯準會官員繼續發表鷹派言論 美股重挫至近2年來最低

下一則

Fed重申將持續升息 抗通膨有明顯進展後再關注成長

延伸閱讀

中俄7艘軍艦通過鹿兒島大隅海峽 日本警戒監控

中俄7艘軍艦通過鹿兒島大隅海峽 日本警戒監控
3原因 英國減稅計畫市場不信、專家批評

3原因 英國減稅計畫市場不信、專家批評
英減稅效應 公債殖利率飆

英減稅效應 公債殖利率飆
英央行急救市 桑默斯讚正確 伊爾艾朗籲升息至少4碼

英央行急救市 桑默斯讚正確 伊爾艾朗籲升息至少4碼

熱門新聞

聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

2022-09-23 22:27
有「新興市場教父」之稱的基金經理人墨比爾斯（Mark Mobius）。（路透）

墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況

2022-09-27 20:28
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15
李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
食品價格飆升，消費者調整生活習慣應對。（歐新社）

食品價格飆漲，改變每個人的用餐習慣

2022-09-25 21:59
美聯準會主席鮑爾周三警告，美國房市恐迎來一次「難難修正」。（美聯社）

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

2022-09-21 19:29

超人氣

更多 >
美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚