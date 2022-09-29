聯準會官員繼續發表鷹派言論 美股重挫至近2年來最低

美股29日重挫至22個月低點。(歐新社)

美股三大指數 29日大跌，因為投資人擔心聯邦準備理事會激進對抗通膨可能打擊美國經濟，全球貨幣和債市震盪也令人憂慮。

標普500指數挫低78.57點，跌幅2.11%，收在3,640.47點，盤中一度觸及2020年11月以來最低點，連跌六天後周三的反彈前功盡棄。道瓊工業指數下跌458.13點，跌幅1.54%，至29,225.61點。科技巨擘蘋果和輝達的跌幅都超過4%，拖累科技股集中的那斯達克指數下跌314.13點，跌幅2.84%至10,737.51點，接近6月中旬創下的2022年迄今最低水準。

美國公債市場拋售潮重現，聯準會 官員沒有暗示將放緩或改變其激進升息以降低高通膨的計畫。克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特29日表示，她並未看到美國金融市場出現會改變聯準會升息抗通膨行動的困境。聯邦資金利率目標區間目前已達3.0%-3.25%。

數據顯示， 美國上周初次申請失業救濟金的人數降至五個月來最低，儘管聯準會激進升息和需求放緩造成的阻力增加，但勞動市場仍具韌性。

Ladenburg Thalmann Asset Management負責人Phil Blancato表示：「好消息就是壞消息，今天的就業數據再次強調，聯準會還有很長的路要走。市場擔心的是，聯準會將把我們推入一個非常深的衰退，這將導致獲利衰退，這就是市場拋售的原因。」

多個年期的美債殖利率 現在都高於標普500指數的股息率，根據路孚特Datastream數據，後者最近約為1.8%。 如果持有至到期，美債被認為幾乎沒有風險。

在個股方面，Facebook母公司Meta Platforms收跌3.7%，此前彭博資訊報導該公司凍結了聘雇，並警告將進行更多裁員。

二手車零售商CarMax暴跌近25%，該公司第二季業績不如市場預期，因通膨和利率上升，加上汽車價格上漲，促使消費者削減支出。

航空公司和遊輪營運商下跌，主要是颶風伊恩重創佛羅里達州墨西哥灣沿岸，導致遊客取消預訂或推遲旅行。美國航空、聯合航空和達美航空都下跌超過2%。挪威遊輪（Norwegian Cruise Line） 下跌5.3%，嘉年華重挫6.8%。