我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／丹麥節能新方式：暖氣調低 給員工發毯子

獨／亞裔男清晨陳屍紐約華埠孫逸仙中學後小巷 多處刀傷

傳中國10月將釋1500萬噸成品油出口配額 解歐能源危機

記者林則宏／即時報導
中國今年已發放的三批成品油出口配額中，中國石化獲得其中的35.5%。圖為中國石化天津廠區。（取自中國石化官網）
中國今年已發放的三批成品油出口配額中，中國石化獲得其中的35.5%。圖為中國石化天津廠區。（取自中國石化官網）

北溪一號、二號天然氣管道傳出洩漏，恐加劇歐洲今年冬季的能源危機。財新網報導，市場人士預期，歐洲可能從中國進口取暖用成品油，而中國也將順勢提高成品油出口配額。多家券商預期，中國10月將再釋放1000萬至1,500萬噸成品油出口配額。

成品油是指原油經加工而成的石油燃料等產品，主要包含汽油、柴油、煤油等。

上海國際航運研究中心指出，俄烏戰事導致的能源危機可能在冬季惡化，歐洲已提前為冬季取暖做準備，不但加大煤炭、液化天然氣（LNG）進口，也從更遠的亞洲進口取暖用油。

國際能源總署測算，這將導致今年冬季每日增加30至50萬桶的成品油需求。財新網指出，歐洲9月的取暖油進口量已大幅增加。數據顯示，9月，歐洲平均每天進口的柴油量近165萬桶，比8月增加約20萬桶。

市場人士稱，但旺季需求下，歐洲難以指望同處大西洋盆地的美國，因此只能向中東及亞洲等更遠的區域尋找成品油。

中國長江證券、國海證券等機構預期，中國10月將會再釋放1000萬至1500萬噸成品油出口配額。在今年夏季國際成品油異常短缺時期，中國商務部也曾於6月下發第二批450萬噸成品油配額，7月又下發第三批500萬噸成品油配額。

財新網指出，中國對成品油出口採配額制管理。儘管2021年中國已成為全球第一大煉油國，當年煉油能力達到9.1億噸。但在「雙碳」背景下，上半年中國成品油出口量年比大減逾五成。　　

今年以來，中國商務部三次累計下發2250萬噸成品油出口配額，相比2020年、2021年中國成品油出口總量分別為4574萬噸和4031萬噸明顯減少。

某租船經紀人預期，一旦中國10月如預期釋放更多成品油出口配額，對運輸市場將是一項利多，成品油輪的租金可望被推漲至更高水準。

商務部 證券 天然氣

上一則

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

下一則

美股道瓊跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

延伸閱讀

快看世界／丹麥節能新方式：暖氣調低 給員工發毯子

快看世界／丹麥節能新方式：暖氣調低 給員工發毯子
德通膨怪獸愈養愈大 年增幅驚見2位數 改用歐元首見

德通膨怪獸愈養愈大 年增幅驚見2位數 改用歐元首見
有錢人當心了 財政吃緊海南宣布對「雙高」群體大查稅

有錢人當心了 財政吃緊海南宣布對「雙高」群體大查稅
分析：危機感蔓延 歐洲多國極右派崛起

分析：危機感蔓延 歐洲多國極右派崛起

熱門新聞

聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

2022-09-23 22:27
有「新興市場教父」之稱的基金經理人墨比爾斯（Mark Mobius）。（路透）

墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況

2022-09-27 20:28
食品價格飆升，消費者調整生活習慣應對。（歐新社）

食品價格飆漲，改變每個人的用餐習慣

2022-09-25 21:59
美聯準會主席鮑爾周三警告，美國房市恐迎來一次「難難修正」。（美聯社）

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

2022-09-21 19:29
由於利率飆升和全球貨幣動盪震撼，史坦普500指數創2022年收盤新低。美聯社

道指跌入熊市 史指今年新低

2022-09-26 16:49
由於利率飆升和外匯動盪加劇了對全球經濟衰退的擔憂，美股23日暴跌，金融市場度過了殘酷的一周。美聯社

利率升+匯市亂 道指跌破3萬點

2022-09-23 16:52

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
房貸利率作祟 只隔一年 40萬房價新屋主多繳6600元

房貸利率作祟 只隔一年 40萬房價新屋主多繳6600元
北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈
美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光