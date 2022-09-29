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李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

記者葉文義／即時報導
李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）
李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

受英鎊危機影響，香港富豪李嘉誠家族最近損失慘重。彭博億萬富豪指數顯示，李嘉誠年內資產縮水22.3億美元，以270億美元在香港排名列第二。從最新的動作來看，李嘉誠家族又出手了，這次是賣出位於香港半山的豪宅。

根據長實集團28日公告，旗下2家間接全資附屬公司以207.7億港元（約26.4億美元）出售目標公司，涉及152個住宅單位、242個住宅停車位及31個電單車停車位，買家為新加坡公司華瑞資本。

根據公告，上述專案位於香港西半山波老道21號，在該土地上已興建或正在興建名為「21 BORRETT ROAD」的發展專案。公開資料顯示，該專案位於香港西半山豪宅地段，全部為大戶型設計。

資料顯示，長實集團於2011年6月，以116.5億港元購入波老道地皮，面積約1.05萬平方公尺（約3,176坪），可建樓地板面積約4.04萬平方公尺（約12,221坪），可用於建造豪華住宅。因地理位置優越，可飽覽中環、維港景致，被長實集團主席李澤鉅稱為「一級靚地」。持有10年後，項目才正式以現樓上市，但樓地板面積均價較10年前的地價上漲超10倍。

長實集團表示，出售事項讓該公司得以變現其於目標集團及發展專案的投資，且買方貸款將有助交易完成。長實集團估計，此次出售事項，收益約為63億港元。

香港 新加坡 貸款

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