英央行反向購債 道指反彈548點

生物製藥公司Biogen飆升39.85%，因其實驗性阿茲海默症藥物研究的樂觀結果以及分析師的一系列升評。美聯社

道瓊工業平均指數 從2022年低點大幅反彈，因為英格蘭銀行表示將購買債券 以穩定其金融市場，這是今年大多數央行為抑制通膨而實施貨幣緊縮政策的驚人逆轉。

此舉穩定了英鎊。本周英鎊兌美元匯率跌至歷史低點，成為市場關注的焦點。美國國債殖利率 從十多年來的最高水平回落，緩解了對高利率阻礙經濟的擔憂。

道指上漲548.75點或1.88%至2萬9683.74點。在創下熊市新低一天後，史坦普500指數上漲71.75點或1.97%至3719.04點。那斯達克綜合指數上漲222.13點或2.05%至1萬1051.64點。

道指和史指結束連續6個交易日的跌勢。道指目前較52周高點下跌19.7%，而史指較紀錄高點下跌22.8%。那指為下跌31.8%。

英格蘭銀行表示將暫時購買長期英國政府債券，以穩定其暴跌的貨幣。英鎊反彈，最新兌美元匯率上漲約1.4%至1.088美元。

在英格蘭銀行宣布購買債券以穩定英鎊後，雖早盤一度短暫突破4%，觸及2008年10月來新高，但10年期美國國債殖利率大跌23個基點至3.733%，創2020年以來最大單日跌幅。殖利率和價格走勢相反，1個基點等於0.01個百分點。

反彈十分全面。一個值得注意的異常值是蘋果股價下跌1.27%。《彭博》引述知情人士的話報導，由於需求低於預期，蘋果公司正在放棄新iPhone增產的計畫。

部分華爾街人士擔心，投資人沒有消化獲利放緩和Fed升息的影響。史指跌破之前觸低點是部分股票仍有進一步下跌的關鍵指標。

道指30支股票除蘋果外全部上揚。家得寶在其中表現最好，上漲4.99%。建築股可能是國家級災難的受益者，像是28日襲擊佛州的颶風。其他表現最好的公司包括上漲4.65%的波音和上漲3.68%的迪士尼。

生物製藥公司Biogen飆升39.85%，因其實驗性阿茲海默症藥物研究的樂觀結果以及分析師的一系列升評。Biogen及其日本合作夥伴衛采表示，該藥物將認知能力下降減少了27%，並減緩了疾病的進展。