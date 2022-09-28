美抗通膨勝利在望但Fed不信 恐是受瑕疵數據誤導

聯準會（Fed）主席鮑爾頻頻宣示，藉一連串升息把高通膨壓下來的決心堅定不移。美聯社

聯準會（Fed）就要打贏抗通膨之戰，Fed決策官員卻不相信勝利在望，眼裏只見高通膨數據，因為他們緊盯的是後視鏡。這可能導致他們再次鑄下大錯，繼去年對通膨竄起的危機睹若無睹之後，如今又未能瞧見另一重大轉折點：經濟景氣急轉直下。

財經網站MarketWatch專欄作家納丁（Rex Nutting）指出，Fed受到有缺陷的通膨指標誤導，亦即消費者物價指數 （CPI）和個人消費支出（PCE）物價指數，這兩大通膨指標度量居住成本（shelter costs）的方法有嚴重瑕疵，也因此從這兩大物價指數，都看不出Fed穩定物價之役的轉折點將至。

Fed恐在狀況外

納丁形容Fed抗通膨大戰「勝利在望」，但決策官員卻不敢置信。這意味Fed「在等待確認的期間，可能把利率 升得太高，並且維持在高檔太久，等到確定（通膨降溫）將為時已晚」。

一周前，Fed主席鮑爾在記者會上回答相關問題時說：「我認為，居住成本通膨仍將居高不下一段時間，我們認為會降下來，但那何時發生展望不明…只能假定還會維持在相當高的水準好一陣子。」

鮑爾甚至未暗示Fed在控制居住成本方面已有長足的進展，也許他的用意只是繼續保持「鷹派」姿態，也許鮑爾和其他決策官員是真的搞不清楚狀況。

因採信有瑕疵的數據

但事實上，美國居住成本正迅速降下來，只因物價指數的組成因素，而未能立即呈現在官方通膨統計數據上。納丁指出，居住成本通常占一般美國家庭預算很高的比率，也占三分之一的CPI，在PCE物價指數的占比則為15%。如果誤判判了居住價格走勢，對通膨的看法也勢必出錯。

美國聯邦住屋金融局（FHFA）的重複銷售指數顯示，美國7月房價 折合年率下跌6.9%，顯示先前年漲逾20%的歷史性房價漲勢已降溫。追蹤三個月均價走勢的凱斯-席勒房價指數（Case-Shiller Index），也顯示年率下跌2.9%。

Fed理應受此消息鼓舞，因為這顯示一連串升息，以及藉由量化緊縮（QT）減持抵押擔保證券（MBS），已推升房貸利率。納丁指出，顯然Fed已成功壓抑助長通膨的一大因素：房價大漲。儘管長遠來看，控制居住通膨的做法只有一途：增建平價住宅，讓供需平衡。

問題是，官方物價指數中的「居住成本」如何估算，並不是取決於房價，也不是由實際繳付的房貸、稅金、保險和修繕等費用來決定；官方採用的是出租單位的價格，並假定屋主付出相似的成本，即使美國約三分之二成年人並未租屋而居，而是擁屋自住。三分之一已還清房貸。

屋主≠租客

納丁質疑，所謂「屋主就像租客」的假設是錯的。根據美國勞工統計局（BLS）的調查，對租屋而居者來說，每年從口袋掏出的花費中，居住成本大約占34%；對仍在繳房貸的屋主而言，居住成本占27%，對沒繳房貸的屋主只占21%。別忘了，屋主還可累積房屋淨值。

納丁批評，在評估美國生活費時，用度量4,700萬個付房租家庭的那把尺，來量8,400萬個擁有自宅家庭的生活費，這種假設「不僅荒謬，也有要命的缺陷」。在低通膨時代，這種做法也許可以接受；在高通膨時期，就會傳達出誤導人的訊息。

這是因為，租一戶公寓住宅的價格，並不能忠實追蹤購買的價格，而且往往延遲12到18個月才會反映在官方通膨指標上。也就是說，7月（和想必以後）的房價下跌，要到明年夏季才會真正在租金價格數據顯現出來，在那之前也不會充分呈現在通膨數據上。

後果：Fed利率升得更高、高檔維持更久

Fed現行政策是持續提高利率，直到通膨數據示意決策官員住手。但納丁指出，這種政策基本上是「回顧」，而非「前瞻」。意思是，縱有種種跡象顯示，抑制通膨預期和有效壓低需求已有進展，Fed都將置之不理，還是會持續升息。

換言之，Fed受誤導的政策可能導致無謂的「硬著陸」，讓美國經濟和民眾付出高於打通膨所需的代價。至於Fed一連串猛烈升息推升美元帶給世界各地的禍害，就更別提了。