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高盛警告若這塊市場崩跌 美股還會陷入更深的熊市

編譯葉亭均／即時報導
高盛集團警告，公司債有可能重新定價，這讓股市動盪增添新的風險。（路透）
高盛集團警告，公司債有可能重新定價，這讓股市動盪增添新的風險。（路透）

儘管華爾街過去一周波濤洶湧，但美國公司債市場相對未受損傷。然而這對期望金融世界的動盪趕快見頂、進而平息的投資人來說，卻是個壞消息。因為如果信用市場開始受衝擊，美股恐怕會陷入更深的熊市。

投資級債券的風險溢價雖然高於聯準會近期大幅升息前的水準，但與近期市場的壓力、債市與匯市日益加劇的混亂相比，當前的風險溢價依然是溫和的。

不過，高盛集團警告，公司債有可能重新定價，這讓股市動盪增添新的風險。高盛的警告目前看起來很有先見之明，多位聯準會官員27日清楚表明，他們抑制物價上漲的工作距離結束還很遠，這讓標普500指數吐回當天早盤的1.7%漲幅，收盤跌0.2%，使得這波熊市再探低點。

目前企業獲利壓力正在升高，美元狂升可能導致企業營收短少600億元，此外，隨著美國10年期公債殖利率升破4%，籌資環境勢必變得更加暗淡。對於正在觀察是否出現空頭大投降跡象的華爾街專家來說，這代表在市況在好轉前，還會更糟糕。

Bleakley顧問集團投資長布克法（Peter Boockvar）說，對股票來說，「信用市場重新定價，將構成另一個不利因素」。

儘管美國公債遭拋售，殖利率已竄升至多年高點，但公債殖利率與美國投資等公司債的利差仍接近150個基點，低於7月的水準，也遠低於2020年3月的370個基點；同時間，垃圾級債券與美公債的利差則停留在520個基點左右，低於7月時的高水準。

這些公司債市場相對具韌性，與其他資產類別的動盪成鮮明對比。在貨幣市場，英鎊、歐元和日圓匯率急跌。美國公債殖利率全面飆升至多年高點。在英國，30年期公債殖利率周二自2002年以來首次破5%，引發已開發國家債市萌生信任危機的疑慮。

當然，公司債違約率目前仍相對低，而且就算在一連串激進升息後，數據仍顯示經濟至少目前還能挺過貨幣緊縮政策的衝擊。然而，股票目前的估值仍意味難以達成的健全獲利展望。根據彭博行業研究彙編分析師的估計，標普500企業的獲利預期明年將攀升6.4%至每股239.40元。

高盛策略師莫里在報告中表示，這些都顯示市場依然認為經濟達成軟著陸的可能性超高，這也代表未來數月還有下修看法的空間。

殖利率 投資 高盛

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