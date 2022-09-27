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事關信譽…Fed鷹王紛紛發言：繼續升息不退縮

編譯季晶晶／綜合外電
聯準會官員，包括聖路易聯準銀行總裁博拉德在內，紛紛發言推動繼續升息。路透
聯準會官員，包括聖路易聯準銀行總裁博拉德在內，紛紛發言推動繼續升息。路透

美國聯準會（Fed）官員表示，他們必須繼續升息以恢復物價穩定，聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）警告，聯準會信譽岌岌可危。

博拉德周二在倫敦參加一場經濟會議時說，「這是一個嚴重問題，必須做出恰當回應。我們今年大幅調高政策利率」，並在聯準會的最新預測裡暗示會再調高。

他認為通膨要降到聯準會的2%目標，得到芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evan）和明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Beek Kashkari）呼應。他們表示，央行應該兌現預測的升息，並維持住利率以控制住物價壓力。

他們的講法與聯準會主席鮑爾上周釋放的訊息一致，儘管美國經濟遭受痛苦，他們面對通膨不會退縮——其鷹派立場擾亂金融市場並導致債券殖利率急升。

今年對貨幣政策有投票權的博拉德表示，利率也許必須升到「4.5%範圍」，或比他4月的預測高出1個百分點。他說：「我們才剛到了可以說我們處於限制性領域的地步。我認為要在一段時內維持這個較高的利率水準，以確保通膨問題得到控制。」

聯準會官員表示，根據他們的預測中值，11月和12月今年最後兩次政策會議將再升息1.25個百分點。根據期貨合約的價格，投資者目前預計在11月1-2日的會議上將連續第四次升息3碼。

博拉德承認美國面臨經濟衰退的風險，但他淡化在金融市場裡殖利率曲線倒掛暗示的衰退威脅的程度。他說：「按名義前景，殖利率曲線會倒掛，但不盡然是因為預測會衰退。通膨預期處於合理位置，這令人感到鼓舞。」

聯準會官一致主張收緊政策以壓制通膨。稍早，伊凡斯接受CNBC Europe訪問時說，他偏好繼續升息，雖然他也說，利率可能在明年3月觸頂，其後會暫停行動或可能降息。

卡斯哈里周二在華爾街日報的活動中表示：「我們正非常積極的採取行動。很多緊縮正在醞釀。我們致力於恢復物價穩定，但我們也認識到，鑒於有滯後，存在做得過頭的風險。

被問及是否認為有理由升息4碼或更大幅的升息時，卡斯哈里說，「目前的步伐是合適的」。他認為要升息直到有「令人信服的證據表明核心通膨率已經觸頂並下降」。

殖利率 升息 聯準會

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