史指深入熊市 道指再跌百點

在創下今年新低後，史坦普500指數27日進一步跌入熊市，而指標10年期美國國債殖利率繼續攀升至至少10年來的新高。美聯社

在創下今年新低後，史坦普500指數27日進一步跌入熊市，而指標10年期美國國債殖利率 繼續攀升至至少10年來的新高。

史指盤中一度跌至3623.29點，跌破6月中旬創下的熊市盤中低點3636點。收盤下跌7.75點或0.21%至3647.29點。

與此同時，道瓊工業平均指數下跌125.82點或0.43%至2萬9134.99點，回吐早盤近400點的漲幅。那斯達克綜合指數上漲26.58點或0.25%至1萬829.50點。

史指現在比1月創下的紀錄高點低24.3%，而道指比歷史高點低21.2%。自去年11月創下紀錄新高以來，那指已下跌超過33%。

10年期美國國債殖利率上漲近9個基點至3.972%，繼續向4%邁進。2年期殖利率在早盤下跌後幾乎沒有變化，接近4.31%。

英鎊的反彈也失敗了，英鎊兌美元僅上漲0.4%至1.07美元左右。英鎊兌美元早盤上漲超過1%，試圖從本周初創下的歷史低點反彈。

B. Riley Financial首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示，「我們在3900點和3800點都失去支撐，並且肯定直奔6月低點，這表明避險環境在過去6周內沒有太大變化。」「我們仍然擔心Fed會升息過度，將經濟推入衰退。」

在芝加哥Fed行長埃文斯擔心Fed過快升息以對抗通膨後，股指一度得到提振。他的言論與最近重申反對物價上漲的強硬立場的多位Fed官員形成鮮明對比。

美股之前連續下跌5天，史指收於2020年來最低水平。道指26日下跌超過300點，較歷史高點下跌超過20%，跌入熊市，也創下2020年底以來的最低收盤水平。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，目前局勢適合市場強勁反彈，但對市場韌性的真正考驗將在收盤時發生。

她說，「當接近收盤時，對今天股市耐性的考驗將到來，因為交易者不得不在危險的市場中航行，若非賣出，就是期望這次反彈重現6月低點以來的巨大反彈。」

她指出，「到目前為止，午後交易往往出現獲利了結。」然而，「Fed發出的『堅持升息下去』的訊息，代表市場參與者在接受反彈並將其推向新的水平之前將更加謹慎。」

All Star Charts投資 策略師德爾維奇(Willie Delwiche)表示，由於投資人對股票 的曝險度明顯高於之前熊市轉為上漲的時期，因此反彈的可能性較小。

這位策略師表示，這是因為投資人對股票的有效替代品有限，這使得從股市撤出比之前的看跌時期更加困難，「即使感覺很糟糕，人們也會緊緊抓住手中的股票。沒有引起太多關注的部分原因是，在大多數環境中，如果感覺不好，並且不喜歡股票，至少有個可以轉移的標的。」他指出債券、黃金和現金就是傳統「避風港」。

但隨著債券殖利率上升、貴金屬價值下滑以及美元匯率發生變化，這些替代品也受到衝擊。

他說，「沒有可以轉移的安全港。」「即使不喜歡，投資人也有點堅持持有股權，然後為此付出代價。」

多項技術指標顯示股票處於超賣水平，但對即將發布財報的擔憂使一些投資人和策略師保持觀望。

紐約人壽投資公司經濟學者兼投資組合策略師古德溫(Lauren Goodwin)表示，即使史指創下新低，投資人仍未消化不良財報，「一旦成長放緩，『高度鷹派』或許可以提供一些緩解；但成長放緩對企業獲利的影響將隨之而來。換句話說，股市的第一回合跌勢主要是由於多重壓縮；下一個可能是向下修正獲利。」

她說，「由於近期波動如此之大，投資人一直在詢問是否還沒有反映壞消息。我認為市場對早期獲利發布的反應顯示，經濟活動放緩遠未反映在股價中。財報估計可能會繼續股市跌勢，直到我們看到經濟領先指標觸底。目前還沒到這個地步，在風險資產之前仍然充滿波動性。」