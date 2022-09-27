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WTO秘書長：多重危機相撞 全球經濟正步向衰退

中央社日內瓦27日綜合外電報導
世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉。路透
世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉。路透

世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉今天警告，由於多重危機相互碰撞，她相信全球經濟正朝向總體衰退前進。她呼籲各方採取大刀闊斧政策，來振興經濟成長。

法新社報導，伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在瑞士日內瓦召開的WTO年度公共論壇開幕式發言表示，俄羅斯對烏克蘭的戰爭、氣候危機、糧食價格飆漲、能源市場衝擊與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後續發展等種種因素，正在製造致使全球經濟衰退的環境。

她說：「我們現在必須想辦法安度一場看似迎面而來的經濟衰退。我認為會是一場全球性衰退。...但同一時間，我們必須開始思考如何復甦。我們得想辦法恢復成長。」

伊衛拉指出，世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）皆已下修全球經濟成長預估，且目前貿易數據指標「看起來不太好」。

她表示：「我們現在有安全衝擊、氣候衝擊、能源衝擊、糧價衝擊，所有這一切同時打擊各國，所以我們沒有辦法像平常一樣做生意。」

曾任非洲國家奈及利亞財政部長和外交部長的伊衛拉還說，各國央行也處境困難，對於情勢發展幾乎沒有選擇空間。「央行實際上沒有太多選擇，只能緊縮（貨幣政策）和調升利率。」

然而她警告，「這對新興市場和開發中國家帶來相當嚴厲的後果，因為它們也要持續緊縮貨幣政策升息」。「已開發國家的升息行動，影響了這些國家的債務負擔，影響到它們履行債務的應付金額，並且致使資本從它們的經濟體流回已開發國家。」

伊衛拉表示：「然而現在我認為，除了採取（緊縮）行動，央行沒有太多選擇。因為通貨膨脹真的對窮人帶來非常嚴重打擊。」

伊衛拉強調，各國央行有必要去判斷，通膨是由需求強勁所造成，或是與供應面結構性問題有關。她還說，她最關心的是如何確保糧食安全，其次是能源取得難易。

此外，伊衛拉接受路透社訪問時表示，164國組成的世貿繼今年6月達成一系列貿易協議後，可望在下一次重大會議之前，在農業、氣候變遷和內部改革等議題上達成更具企圖心的協議。

伊衛拉說，上回達成的一系列協議提供基礎，「讓我們可冀望向前邁進，檢視其他艱難的議題」。她希望在世貿下回第13屆部長會議（MC13）召開之前，能就一些議題達成協議。這個會議預定不晚於2024年3月舉行。

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