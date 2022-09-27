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摩根士丹利首席美股策略師：美元飆漲趨勢將以危機告終

編譯季晶晶／綜合外電
摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson認為，美元飆漲趨勢將以危機告終。路透
摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson認為，美元飆漲趨勢將以危機告終。路透

華爾街最直言不諱的空頭之一表示，美元近期的漲勢為股票在內的風險資產帶來了「難以維持的局面」，在過去，美元的這種強勢導致了金融或經濟危機。

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson撰寫報告說，「雖然很難預測這種『事件』，但條件已經具備」，他提及2008年全球金融危機、2012年主權債務危機，以及2000年科技股泡沫破滅。美元指數今年來累計上漲19%，而美國股市下跌23%。

Wilson預計，標普500指數的「最終低點」將在今年稍晚或明年初來到3,000-3,400點的水準。這意味到區間中點有13%的下行空間。標普500期貨合約周一下跌0.7%，該指數勢將延續上周的跌勢。

美元飆升減損美國公司海外營收的價值。摩根士丹利計算得出，美元指數每上漲1%，就會造成利潤下跌0.5%。Wilson表示，除了投入成本飆升在內的其他問題外，美元強勢將令標普500指數第4季的獲利削弱約10%。

這位正確預測了美股今年暴跌走勢的策略師表示：「令人驚訝的是，儘管其他主要央行也在以鷹派步伐收緊貨幣政策，但美元還是走強。如果該留意有什麼要出錯了，那就是現在。」

指數 美股 營收

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