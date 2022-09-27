美股道瓊早盤漲逾200點 8月核心資本財增幅優於預期

美股三大指數27日早盤開高，道瓊工業指數漲逾200點。路透

美股三大指數 27日早盤開高，道瓊工業指數和標普500指數分別從近兩年來最低收盤水準回彈。另外，美國8月核心資本財訂單增幅創今年來最高，顯示企業在升息 環境下仍有意願添購設備。

道瓊工業指數上漲256點或0.9%、標普500指數揚升1.4%、那斯達克綜合指數上揚1.8%。費城半導體指數上漲2.5%，台積電ADR漲0.9%。

英鎊匯價本周稍早跌落紀錄低點，27日反彈至1.087美元。美國公債殖利率 也從高點回落，使市場情緒好轉，基準的美國10年期公債殖利率下滑近5個基點，至3.823%。

在連續五個交易日收跌後，標普500指數26日收在2020年以來的最低水準。道瓊工業指數也跌到2020年底以來的最低。技術指標顯示，這波賣壓可載入史冊，根據Bespoke投資集團的標普10日A/D線已創歷史新低，意味著市場廣度（market breadth）正處於至少32年來最低水準。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）27日說，他有點擔憂聯準會（Fed）升息速度太快。

美國商務部27日公布，剔除飛機和國防設備的8月核心資本財訂單較7月增加1.3%，耐久財訂單同期減少0.2%，主要是受到商用飛機的拖累，不含運輸設備的耐久財則連續第2個月增加0.2%。

這些數據都優於彭博訪調經濟學家的預期，意味著企業投資在面臨較高借貸成本、經濟前景黯淡之際，目前大致持穩。但企業縮減資本支出計畫的風險正在增加，因Fed持續大幅升息。此外，製造業也正苦於因應全球經濟展望惡化。