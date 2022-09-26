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人行出手阻貶人民幣還有哪些招數？

記者林茂仁／即時報導
人民幣對美元貶破7前後，人行已兩度出手阻貶人民幣，尤其26日宣布調整遠期售匯業務的外匯風險準備金率，是時隔兩年後首見。（中新社）
人民幣對美元貶破7前後，人行已兩度出手阻貶人民幣，尤其26日宣布調整遠期售匯業務的外匯風險準備金率，是時隔兩年後首見。（中新社）

人民幣對美元貶破7前後，人行已兩度出手阻貶人民幣，尤其26日宣布調整遠期售匯業務的外匯風險準備金率，是時隔兩年後首見，人行後續還有什麼招數可以阻貶人民幣？

澎湃新聞報導，東方金誠預估，下一步若出現人民幣匯率脫離美元指數走勢的異常波動，人行除下調外匯存款準備金率、 上調外匯風險準備金率外，還可採取重啟逆周期因子、加大離岸市場央票發行規模、強化跨境資金流動性管理等措施。

人行除以上具體政策措施以外，還可進一步強化市場溝通，引導市場預期，防範外匯市場順周期行為引發「羊群效應」。

遠期售匯業務是銀行對企業提供的一種匯率避險衍生產品。企業通過遠期購匯能在一定程度上規避未來匯率風險，但由於企業並不立刻購匯，而銀行相應需要在即期市場購入外匯，這會影響即期匯率，進而又會影響企業的遠期購匯行為。這種順周期行為易演變成「羊群效應」。

重新徵收外匯風險準備金，應該是考慮到在最近貶值的影響下，有美元購匯需求的企業出於恐慌心理到銀行辦理遠期結售匯套期保值，準備金雖然是由銀行交存不是直接對企業收取，但銀行會相應提高這類業務的成本。

今年以來，人民幣對美元即期匯率已累計下跌超過12%。人民幣對美元匯率8月15日起開始大幅走低，9月5日盤中跌破6.94關口，在此背景下人行當天傍晚宣布，2022年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由8%下調至6%。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，中國第3季GDP增速較第2季有明顯回升，國際收支狀況良好，特別是經常項目和直接投資等國際收支基礎性項目保持較高順差，為人民幣匯率穩定和外匯市場平穩運行奠定了基礎，人民幣不存在持續貶值的基礎。

從剛公布的8月份銀行結售匯資料看 ，衡量結匯意願的結匯率為71%，較今年以來月均值提升3個百分點，可見在當前人民幣匯率點位下，市場主體結匯意願較強，將成為人民幣匯率的重要市場支撐力量。8月衡量售匯意願的售匯率為67%，與今年以來月均值基本持平，反映市場主體呈現“逢高結匯、逢低購匯”的交易模式。

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