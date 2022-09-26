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只修不換的小米11終於停產 品質投訴不斷

記者林茂仁／即時報導
「只修不換」的小米11手機終於停產。（網路照片）
「只修不換」的小米11手機終於停產。（網路照片）

「只修不換」的小米11手機終於停產，並登上微博熱搜，引發網友吐槽，小米表示，目前小米11已是停產狀態，因此無法提供換機服務，但備有相關零部件可供維修。

一財網報導，自2021年3月至今，小米高端手機─小米11的品質問題持續被消費者投訴，近期更是連續兩周登上微博熱搜，主因是因官方修改售後政策，將過去的換機政策修改為「只修不換」。

新政策顯示，9月15日起，小米11後續客訴只支持維修手機服務，不支持換機與退貨處理。若顧客堅持退貨可以支持顧客12315投訴，若顧客影響到門店現場運營可進行報警處理。截至發稿，小米官方未對該內部公告做出回應。

小米表示，目前針對使用者回饋的品質問題，官方按照「三包」政策的規定提供售後服務，但小米11現在已經停產，因此無法提供換機服務，但備有相關零部件，可以提供修機服務。查閱小米網站發現，目前小米11、小米11 Ultra、小米11 Pro、小米11青春版等機型仍處於出售狀態。

2021年年初，多位小米手機用戶在雷軍微博評論區申請解決小米11燒主機板、燒WiFi、黑屏等品質問題。一位從事手機主機板晶片級維修人士對第一財經記者表示，所謂燒主機板，就是手機上的某個晶片、電容或電路中的二極體等發生損壞，導致手機某項功能無法使用。燒主機板的原因可能是不正確的充電方式、使用非原裝充電設備、手機進水沒有及時處理、手機自身的電子產品元件老化、電池不良發熱導致手機主機板損壞等。

Wit Display首席分析師林芝表示，時隔一年多時間，小米11品質問題再登熱搜，原因可能仍是之前的品質問題未能得到有效根治——為了體現薄，內部零部件排布過於緊湊，導致散熱出現問題，發生了連鎖反應。而消費者持續、多批地曝光品質問題，在於手機散熱問題當被輕度使用時體現不出來，隨著重度使用時長積累，例如遊戲、視頻等，相應的品質問題便會更加明顯。

小米 手機 微博

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