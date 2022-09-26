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先進國家匯率波動大於新興市場 英鎊淪為「英國披索」

編譯林奇賢／綜合外電
先進國家的匯率波動加劇，英鎊26日盤中暴跌4.7%至1.035美元，創歷史新低。 歐新社
先進國家的匯率波動加劇，英鎊26日盤中暴跌4.7%至1.035美元，創歷史新低。 歐新社

摩根大通（小摩）的匯率波動指數顯示，七國集團（G7）匯率預期波動率已大於新興市場國家，為2020年3月以來首見。在英鎊刷新歷史低點之際，其1個月的隱含波動率已高於多數開發中國家的貨幣，包含巴西里爾、波蘭羅提。

彭博資訊報導，小摩新興市場匯率波動指數與G7匯率波動指數相減的數值，已低於零，顯示外匯交易員認為，如今已開發市場的貨幣比新興市場還更難操作。

在通膨拖累全球經濟之際，各國正積極緊縮貨幣政策，例如聯準會（Fed）和英國央行上周均調高利率。同時，日本央行維持超低利率不變後又干預匯市，是1998年來首次出手提振日圓匯價。

新加坡銀行首席經濟學家莫希烏丁（Mansoor Mohi-uddin）指出：「十國集團（G10）央行的不可預測性，加劇了主要貨幣的波動。」他還把英鎊稱為「英國披索」。

交易員還押注，挪威和瑞典貨幣的波動率，會大於向來以大幅震盪著稱的南非蘭德與韓元。

經濟成長率預測上調、以及部分開發中經濟體在遏制通膨方面有進展，有助緩解全球緊縮貨幣政策對新興市場帶來的打擊。加上許多國家已累積龐大的外匯存底，以便在美元走強之際捍衛本幣的匯價、降低波動。例如，印尼央行26日出手阻貶印尼盾。

不過，開發中經濟體的央行必須跟進G10國家抱持的鷹派立場，防止本國貨幣貶值太快。

GAMA資產管理公司投資經理戴梅洛（Rajeev De Mello）警告：「這樣極端的不確定性持續越久，就越有可能迫使新興市場的貨幣貶值。」他上周出售在新興市場的貨幣和股票部位，將資金轉入美元和瑞士法郎。

貨幣 新興市場 央行

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