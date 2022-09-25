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英特爾今年重摔逾45%在道瓊中最慘 Nvidia超微都腰斬

編譯葉亭均／即時報導
英特爾股價今年來重摔逾45%，整個半導體產業股價表現不佳。(美聯社)
英特爾股價今年來重摔逾45%，整個半導體產業股價表現不佳。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英特爾股價今年來下跌超過45%，是道瓊指數30檔成分股中最大輸家。不過，英特爾並非是今年唯一一家處境艱辛的半導體業者，因為輝達（Nvidia）和超微（AMD）股價都下跌超過50%。

由於飽受供應鏈受擾情況衝擊，且擔心全球經濟成長快速減緩不利整個晶片產業，費城半導體指數今年來下跌近40%，跌幅遠超過大盤。相較下，道瓊指數跌19%、標普500指數跌23%，以科技股為重的那斯達克指數跌幅達30%。

英特爾股價23日收盤報每股27.52美元，今年來跌46%；輝達今年來重挫57.44%，股價從年初的300美元，現在跌至每股125.16美元；超微今年來跌近53%，股價從11月創下逼近162美元的新高紀錄，跌至目前的每股52.77美元。

雖然輝達、超微等同業跌勢也很慘重，但英特爾長久來表現更為落後，目前股價處於2016年5月來最低水準，相較下，費半指數從當時以來已翻漲逾一倍，輝達和超微則分別漲近200%與超過400%。

一位持有英特爾股票的基金經理人認為，2021年上任的英特爾執行長基辛格將能帶領英特爾重振雄風，但這需要時間，投資人目前不需急著買進英特爾股票。

Oak Associates Funds投資組合經理人崔維斯表示：「我不認為有買進的緊迫感。但從長遠來看，我認為英特爾將重返正軌。」

崔維斯認為半導體股仍是良好的長期成長產業，而且由於近期已劇跌，現在估值具有吸引力。他表示，晶片設備製造商科磊（KLA）和庫力索法（Kulicke and Soffa）以及車用影音處理晶片業者Ambarella是首選。

然而，半導體公司股價的最糟表現已過了嗎？高盛分析師並不這麼認為。他們在上周五調降記憶體晶片大廠美光和威騰電子（Western Digital）的營收與獲利預估。美光本周四將公布財報。

高盛分析師表示：「出現一連串負面產業數據」，同時指出英特爾、超微和輝達近幾周對需求的說法審慎，「PC、企業伺服器和智慧手機終端市場都疲弱」。因此，要說大型晶片股已經觸底依然為時尚早。

股價 指數 晶片

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