利率升+匯市亂 道指跌破3萬點

由於利率飆升和外匯動盪加劇了對全球經濟衰退的擔憂，美股23日暴跌，金融市場度過了殘酷的一周。美聯社

由於利率飆升和外匯動盪加劇了對全球經濟衰退的擔憂，美股23日暴跌，金融市場度過了殘酷的一周。

道瓊工業平均指數下跌486.27點或1.62%至2萬9590.41點。史坦普500指數下跌64.76點或1.72%至3693.23點。那斯達克綜合指數下跌198.88點或1.8%至1萬867.93點。

道指創下年內新低，自6月17日以來首次跌破3萬點。盤中一度暴跌826點，較近期高點下跌19.9%，瀕臨熊市。

所有主要股指在過去6周出現5周下跌，道指全周下跌4%。史指和那指則分別下跌4.65%和5.07%。這也是主要​​股指連續第4個交易日下跌，因為Fed 21日再次大規模升息 3碼(75個基點)，並表示將在11月會議上再次升息。

LPL Financial策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「市場已經從對通膨的擔憂迅速轉變為對Fed激進行動的擔憂。」「債券殖利率 上升到多年來從未見過的水平，它正在改變人們的思維方式，即Fed如何在不發生破壞的情況下實現物價穩定。」

在英國公布一系列涵蓋減稅在內的全新經濟計畫，讓目前最擔心通膨的市場感到不安後，英鎊兌美元匯率創下逾3年新低。歐洲主要股指當天下跌2%。

克羅斯比說，「市場正在試圖解決全球宏觀混亂局面。」

在Fed升息後，本周債券殖利率飆升，2年期和10年期美國國債殖利率觸及10多年來未見的高位。

由於利率上升，高盛調降年底史指目標價，預計自此還會至少下跌4%。

最受衰退拖累的股票 本周領跌，史指中的非必需消費品類股下跌7%。消費必需品是本周表現最好的類股，也下跌2.15%。由於油價下跌，能源價格下跌 9%。包括科技巨頭蘋果、亞馬遜、微軟和Meta Platforms在內的成長型股票下跌。

高盛首席美股分析師柯斯汀(David Kostin)寫道：「根據我們與客戶的討論，大多數股票投資人都認為硬著陸是無可避免的，他們的重點是潛在衰退的時機、規模和持續多久，以及針對這種前景的投資策略。」

12月黃金期貨合約收盤下跌1.5%至每盎司1655.6元，盤中曾觸及1646.6元，為2020年4月第一周以來的最低點，正好是新冠疫情封鎖3周後。

SPDR Gold Trust下跌1.73%，iShares Gold Trust下跌1.37%，VanEck Gold Miners ETF下跌5.48%，VanEck Junior Gold Miners ETF下跌6.48%。

史指至少91%的個股收盤下跌，主由能源股領跌。APA Corp.和Marathon Oil領跌史指，分別下跌11.43%和10.92%。

皇家加勒比和挪威郵輪公司等非必需消費品公司的股價也下跌逾5%，加劇了史指跌幅。

僅42支個股保持小幅上漲，Generac和Domino's Pizza均上漲約3%。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)以熟悉的術語「新常態」來描述美國高通膨、低成長經濟的現狀。

在23日下午的活動上發表講話時，鮑爾沒有提供任何政策意見，但在介紹性講話中簡要談到了經濟，「我們將繼續應對一系列異常不尋常的經濟中斷。作為政策制訂者，我們致力於使用我們的工具來引導經濟度過一個充滿挑戰的時期。」「在這些活動中分享的見解有助於我們了解正在塑造我們認為的美國經濟新常態的挑戰和機遇。」

Fed本周連續第3次升息3碼以應對飆升的通膨。Fed傾聽活動(Fed Listens)是個公開聽證會，政策制訂者藉以聽取不同公眾的意見，23日的活動重點關注商界領袖。

「新常態」在過去幾年中被多次使用，最主要的是描述2008年金融危機，然後是新冠疫情時代的經濟。