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美元把歐元、英鎊踢落新低 但日本干預帶來轉機？

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）強力升息打通膨，為美元升值走勢火上加油，使英鎊和歐元23日繼續對美元跌落數十年來新低點。圖／歐新社
聯準會（Fed）強力升息打通膨，為美元升值走勢火上加油，使英鎊和歐元23日繼續對美元跌落數十年來新低點。圖／歐新社

聯準會（Fed）本周傳達「沒有最鷹、只有更鷹」的訊息後，美元升值走勢再度加速，毫無放緩跡象，使歐元、英鎊紛紛跌到數十年來最低，印度盧比兌美元匯價甚至跌到歷史新低紀錄。

巴隆周刊（Barron's）報導，強勢美元給美國跨國企業帶來頭痛的問題：海外營收的價值縮水。埃森哲（Accenture）和奧多比（Adobe）最近都對盈餘受衝擊示警，蘋果則對使用歐元的國家調漲App Store價格，而其他例子不勝枚舉。

美元勁升也給世界各國構成挑戰，各國貨幣紛紛對美元貶落數十年新低點。英鎊23日盤中改寫37年新低價位，跌破1.11美元。歐元也跌破0.98美元，是2002年來首見。印度盧比更跌到81.23盧比兌1美元，締造歷史新低紀錄。

ING全球市場分析師透納預料，其他貨幣對美元將持續走貶，其中歐元可能在10月下探0.88美元。

英國Hargreaves Lansdown基金經理人柯雷頓說：「美元持續走高，因為在經濟和政治動盪時局，投資人尋求世界流動性最高的資產作為安全避風港。」

日本出手干預的象徵意義

至少日本22日已對日圓急貶忍無可忍，在日圓因美日利差進一步擴大而貶破145兌1美元時，決定進場買日圓阻止進一步貶值，是1998年來首次干預匯市。日圓隨即對美元彈升約2%，後來持穩在比142日圓強的價位。

日本片面干預行動不太可能扭轉日圓對美元貶勢，但仍深具象徵意義。

同樣重要的是美國的反應：美方並未強烈斥責。美國並未參與日本這次干預行動，但財政部發言人22日說：「我們理解日本的行動，日本聲明（干預）目的是降低日圓最近升高的波動性。」

分析師認為，只要Fed升息幅度和速度仍超越其他國家，美元升勢短期內就不可能結束。要止住美元升值走勢，主要國家聯合干預—像1985年的「廣場協定」（Plaza Accord）和2000年的再次協調行動—或許是最終必經之路。

現在距離那種展望還很遠，畢竟Fed仍致力升息抗通膨，短期內不可能縮手。不過，美國對日本困境的反應，或許是朝那方向邁進的第一步。

日本 印度 升息

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