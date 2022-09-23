我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工部報告：疫情失業救濟詐欺 恐達456億元

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

全球金融中心排名 紐約第1 香港被新加坡擠出前3位

記者葉文義／即時報導
一份最新全球金融中心名單公布，中國有四地躋身前十名榜單。（新華社）
一份最新全球金融中心名單公布，中國有四地躋身前十名榜單。（新華社）

一份最新全球金融中心名單公布，中國中國有四地躋身前十名。這份名單全球前十大金融中心排名依次為：紐約、倫敦、新加坡、香港舊金山、上海、洛杉磯、北京、深圳、巴黎。其中，深圳再次躋身全球十大金融中心，比上一期上升了一位。

中國國家高端智庫中國（深圳）綜合開發研究院攜手英國智庫Z/Yen集團，22日在深圳和英國倫敦聯合發布「第32期全球金融中心指數報告（GFCI 32）」。該指數從營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水準、聲譽等方面對全球主要金融中心進行了評價和排名。

根據報告，全球超過100個金融中心城市平均得分有所上升。紐約、倫敦兩大全球頂級金融中心排名不變，香港由第3位跌至第4位，新加坡則由第6位升至第3位取代香港。舊金山超越上海，排名全球第五。

中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所執行所長余淩曲表示，可以看到，儘管中間有反覆和震盪，中國金融中心的競爭力總體提升迅猛。此外，頭部金融中心國際地位鞏固，後發金融中心趕超趨勢明顯。已有包括香港在內的四個金融中心進入前十，廣州、成都等後起之秀也加快趕超。

本期GFCI中，中國共有12個金融中心城市進入榜單，其中上海、北京和深圳已躋身全球十大金融中心行列，大多數城市排名穩中有升。

北京保持全球第８位次；成都上升3位，位列全球第34；大連、南京、杭州、天津等金融中心城市正逐漸被全球金融從業者所熟悉，評分和排名顯著上升，加快步伐。其中，南京排名上升幅度最大，上升了24位；天津、大連和杭州分別上升18位、14位和8位。

值得關注的是，疫情中，金融科技的創新力量更加凸顯，各個金融中心都在佈局金融科技的發展。整體來看，中美兩國金融科技實力領先。從前10名來看，中國的金融中心金融科技發展風頭正勁。

GFCI根據金融科技產出對113個金融中心的金融科技發展水準進行評估，前十名幾乎被中美兩國金融中心包攬，依次是紐約、舊金山、洛杉磯、倫敦、上海、北京、深圳、波士頓、芝加哥、香港。

中國、美國和德國金融中心金融科技進步最為顯眼，亞特蘭大、成都、柏林、斯圖加特、聖達戈、天津、大連、南京、杭州和武漢金融科技排名提升均超過10位；在這些國家之外，赫爾辛基、奧斯陸、盧加諾排名提升也超過10位。

香港 北京 舊金山

上一則

FedEx營收不如預期 明年1月調漲包裹運費6.9%

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

影／只差8公分 紐約女駕車竟遇「吊車掉落砸中」幸運脫身

影／只差8公分 紐約女駕車竟遇「吊車掉落砸中」幸運脫身
快看世界／全球最高康斗樓在紐約 頂層公寓2.5億出售

快看世界／全球最高康斗樓在紐約 頂層公寓2.5億出售
「莫內花園」藝術沉浸式展覽 秋天紐約見

「莫內花園」藝術沉浸式展覽 秋天紐約見
紐約穩居全球金融中心指數榜首 台北進步11名

紐約穩居全球金融中心指數榜首 台北進步11名

熱門新聞

在美國房屋市場中，「雷曼級」數字已隨處可見。（歐新社）

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

2022-09-16 01:56
美聯準會主席鮑爾周三警告，美國房市恐迎來一次「難難修正」。（美聯社）

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

2022-09-21 19:29
聯準會主席鮑爾。(歐新社)

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

2022-09-21 19:00
末日博士羅比尼警告，美國乃至全球今年底將發生「漫長而慘烈」的經濟衰退，美股可能暴跌40%。(路透)

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

2022-09-20 19:31
根據彭博億萬富豪指數，亞洲首富阿達尼（見圖）的個人淨值已超車亞馬遜創辦人貝佐斯，成為全球排行第二的富豪，僅次於特斯拉執行長馬斯克。（路透）

連貝佐斯也被超車 現在地表只剩馬斯克比他更富有

2022-09-17 10:10
聯準會（Fed）今天下午宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間。路透

Fed連續第3月升息3碼 「終點利率」將達4.6%

2022-09-21 14:30

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周