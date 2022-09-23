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FedEx營收不如預期 明年1月調漲包裹運費6.9%

編譯簡國帆／綜合外電
聯邦快遞宣布明年1月多數服務的包裹運費將平均調漲6.9%。(美聯社)
聯邦快遞宣布明年1月多數服務的包裹運費將平均調漲6.9%。(美聯社)

聯邦快遞（FedEx）22日在公布上季獲利與營收不如預期的同時，也宣布明年1月多數服務的包裹運費將平均調漲6.9%，並且今年度將實施撙節成本措施，希望省下23億~27億美元的成本。

FedEx表示，旗下Express、Ground以及Home Delivery服務的包裹運費將平均調漲6.9%，Freight服務的平均漲幅將介於6.9%~7.9%，以反映通膨。

FedEx同日發布上季的完整財報，截至8月底止的年度第1季（上季）每股盈餘比去年同期減少21.3%至3.44美元，符合上周公布的初估財報，營收為232.42億美元，但都低於市場預期，主因是全球經濟快速惡化，預估在今年底底（明年5月底）之前，多數地區都將維持疲軟態勢。

FedEx指出，上季財報遭受的負面衝擊，包括全球貨運疲軟，以及因經濟情勢減弱而在上季最後幾周加速下滑，Express部門的服務挑戰也造成負面影響。FedEx說，上季每日處理的包裹量年減11%，為連續第三季下滑。

FedEx執行長蘇巴拉曼尼恩說，「我們正迅速而敏捷地度過艱困的營運環境，運用成本、商務及運能籌碼，調整因應需求下滑的影響」，但認為不致出現像去年一樣的「龐大成本通膨」。

FedEx也公布撙節措施細節，主要聚焦於以跨國貨運為主的Express業務，將縮減航班數量約10%、停飛相當於八架貨機，省下15億~17億美元成本；上季Express業務的營業利益年比銳減69%，營收也比規畫短少約5億美元，因全球包裹與貨運數量減少11%。

Ground部門將節省3.5億~5億美元的成本，具體措施暫停一些周日的運送服務、停止某些服務。FedEx也將透過延後一些專案、並且關閉將近140個據點，再省下3.5億~5億美元。

在年底購物旺季即將到來之際，分析師認為，FedEx要調整回應需求疲弱的新情勢，可能意味著今年招募的季節性勞工將減少，未來幾個月Ground部門的送貨彈性可能受限。

蘇巴拉曼尼恩則說，Ground部門的服務水準已回到新冠疫情之前，該公司也準備因應購物旺季的送貨需求。

營收 疫情 勞工

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