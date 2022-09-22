我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

今冬暖氣費估將超過1200元 增幅17% 恐創10年新高

葉倫：美國能對抗通膨 同時保持強勁就業市場

中央社／華盛頓22日綜合外電報導
財政部長葉倫。(美聯社)
財政部長葉倫。(美聯社)

財政部長葉倫（Janet Yellen）今天說，將歷史高峰的國內通貨膨脹率壓低、同時維持健康就業市場，是有可能做到的事。

法新社報導，聯邦準備理事會（Fed）昨天連續第三次升息75個基點（3碼），主席鮑爾（Jerome Powell）還警告，抑制通膨將令美國經濟承受痛苦；隔天，葉倫發表了上述談話。

她說：「我認為有途徑能成功壓低通膨，同時保持…強勁的就業市場。我深切希望聯準會能成功做到。」

葉倫在「大西洋節」（Atlantic Festival）活動中表示，可能會因為就業市場缺工問題造成「一些通膨壓力」，這已帶動了薪資上漲。她說，處理「供需失衡」也是聯準會的職責。

此外，聯準會昨天在貨幣政策會議結束時更新經濟預測，預估因升息造成經濟活動趨緩，以致失業率增幅將略高於之前預期。

目前估計美國今年平均失業率達3.8%，小幅高於原估的3.7%；2023年失業率估計將攀升至4.4%，高於先前預測的3.9%。

美國今年8月失業率降至3.7%，是50年來最低點之一。

若干經濟學家認為這些預估數據過低。前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）昨天推文表示，失業率可能須超過5%，才能見到通膨率強勁且持續放緩。

葉倫承認有必要「減輕一些就業市場的壓力」，但她不同意失業率需要升高這麼多。她說：「我們仍可保有良好強健的就業市場，而無需在薪資上有如此大的壓力。」

根據「個人消費支出物價指數」（PCE Index）最新數據，美國7月通膨年增率減緩至6.3%。另一項通膨指數「消費者物價指數」（CPI）顯示，美國8月通膨年增率達8.3%。

就業 葉倫 指數

上一則

美元指數漲逾20年新高111 日圓在日當局干預阻貶後反彈

延伸閱讀

全美鐵路周五罷工 葉倫：貨運運輸「大阻礙」

全美鐵路周五罷工 葉倫：貨運運輸「大阻礙」
葉倫：冬季油價可能飆漲

葉倫：冬季油價可能飆漲
葉倫警告油價冬季可能飆高 仍預期經濟可望軟著陸　

葉倫警告油價冬季可能飆高 仍預期經濟可望軟著陸　
經濟放緩 葉倫：美國沒陷入衰退 勞動力市場需求仍強勁

經濟放緩 葉倫：美國沒陷入衰退 勞動力市場需求仍強勁

熱門新聞

在美國房屋市場中，「雷曼級」數字已隨處可見。（歐新社）

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

2022-09-16 01:56
美聯準會主席鮑爾周三警告，美國房市恐迎來一次「難難修正」。（美聯社）

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

2022-09-21 19:29
聯準會主席鮑爾。(歐新社)

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

2022-09-21 19:00
末日博士羅比尼警告，美國乃至全球今年底將發生「漫長而慘烈」的經濟衰退，美股可能暴跌40%。(路透)

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

2022-09-20 19:31
根據彭博億萬富豪指數，亞洲首富阿達尼（見圖）的個人淨值已超車亞馬遜創辦人貝佐斯，成為全球排行第二的富豪，僅次於特斯拉執行長馬斯克。（路透）

連貝佐斯也被超車 現在地表只剩馬斯克比他更富有

2022-09-17 10:10
聯準會（Fed）今天下午宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間。路透

Fed連續第3月升息3碼 「終點利率」將達4.6%

2022-09-21 14:30

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負