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美元指數漲逾20年新高111 日圓在日當局干預阻貶後反彈

編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數漲逾20年新高111。(路透)
美元指數漲逾20年新高111。(路透)

美元指數（DXY）周四震盪走高，站在20年來首見的111以上高位。日圓隨日本當局自1998年以來首次以買進日圓干預匯市後全面勁升，但分析師表示，日本可能難以保持日圓的強勢。

紐約尾盤，美元兌日圓跌1.2%，報142.33日圓。干預行動後，美元觸及140.31的低點，此前曾達到145.9日圓的24年新高。

在日本進場干預後，北美交易員謹慎推高美元兌日圓，但就目前而言，很少有人挑戰日本的行動。

渣打銀行駐紐約的全球G10外匯研究和北美宏觀策略主管Steven Englander說：「為了讓干預成功發揮作用，日本政府可能成為市場上常客。並不是說日本必須每天都進場干預，但市場必須忌憚干預。」

不過，富國證券(Wells Fargo Securities)的國際經濟學家和外匯策略師Brendan McKenna說：「未來三到六個月，甚至可能更久，只要這些背道而馳的貨幣政策路徑不改變，而且這些分歧持續存在，你將繼續看到日圓走軟。」

即使在周四的走勢後，美元兌日圓今年迄今仍上漲了23.6%，有望實現43年來的最大漲幅。

美元指數漲幅一度收斂，尾盤又拉高上漲0.6%，至111.35，盤中最高漲到20年高點111.81。

英國央行宣布升息50個基點後，英鎊在倫敦交易時段小漲，但稍後削減漲幅。紐約尾盤，英鎊跌0.2%，報1.1251美元，離亞洲交易時段創下的37年新低1.1213美元不遠。

歐元兌美元報0.9832美元，變化不大，從全球時段早些時候創下的20年新低0.9807美元回升。

在俄羅斯總統普亭周三下令徵召預備役到烏克蘭作戰後，美元已經受到避險資產需求的支撐。

另外，瑞郎在瑞士央行升息75個基點後大跌，一些市場人士之前曾談論過加整整一個百分點的可能性。美元和歐元兌瑞郎均攀升約1.2%，美元兌瑞郎最新報0.9783瑞郎。

挪威克朗兌歐元和美元回落，此前該國央行一如預期加息50個基點，並表示今後將更加漸進地收緊政策。美元兌挪威克朗上漲0.3%，報10.3955克朗。

日本 央行 指數

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