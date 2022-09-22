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美股連跌3天 經濟成長隱憂下 半導體股跌最慘

編譯劉忠勇／綜合外電
美股連三日下跌，投資人擔心遲早跌破今年在6月所創的谷底。（路透 ）
美股連三日下跌，投資人擔心遲早跌破今年在6月所創的谷底。（路透 ）

美國主要股指22日連續三個交易日收低，投資人擔心聯準會（Fed）年底更加鷹派，紛紛拋售科技股和金融股。其他央行也紛紛加息，加劇遏制物價上漲可能導致經濟衰退的疑慮。

標普500指數下跌31.94點，跌幅0.8%，收在3757.99點。科技股集中的那斯達克綜合指數下跌153.39，跌幅1.4%，至11,066.81。道瓊工業指數下跌107.10，跌幅0.4%，至30,076.68。

標普500指數下跌0.8％，11大類股9個下跌，半導體類股表現最差。費城半導體指數大跌2.8%。投資人重燃對美國企業獲利能力的疑慮，且美國經濟可能步入衰退。

亞馬遜、特斯拉、輝達（Nvidia）等大型科技股和成長股下跌1%-5.3%不等，受累於美國公債殖利率創下11年新高。

美國公債殖利率繼續上升。2年期債券殖利率收在4.124%，高於前一日的3.993%。10年期公債殖利率從周三的3.511%升至3.705%。兩者都創下逾10年新高。自7月初以來，短期公債殖利率一直高於長債，這種走勢往往預示經濟將陷入衰退。

Fed主席鮑爾表示，即使冒上經濟衰退的風險，也要抗通膨的表態，引發市場對全球經濟成長的疑慮，而成長前景黯淡將對企業獲利構成壓力。Fed周三公布的經濟成長預測也引人注目，預計今年經濟僅成長0.2%，2023年成長率升至1.2%。

Oanda高級市場分析師Ed Moya說：「Fed已經成功說服市場相信他們將繼續積極對抗通膨，許多人預測11月將再升息75個基點。多數國家央行的升息周期都還沒結束，這意味利率會繼續向限制性區域邁進」。

標普500指數中的非必需消費品類股下跌2.2%，投資人對購物者在經濟衰退期間的需求情況感到憂心。

航空股受創。美國航空集團、美國聯合大陸控股、達美航空和美國阿拉斯加航空分別下挫3%-5%。

聯邦快遞(FedEx)上漲0.8%，該公司表示將提高運費，並採取措施在2023財年節省超過20億美元。聯邦快遞股價上周大跌，因為該公司警告說包裹量下降，這一預警在市場上引發連鎖反應，被認為是經濟衰退的另一個預兆。

根據路孚特數據，截至周五，預計標普500指數成分股企業第3季獲利成長5%。扣除能源股，增長料為負1.7%。標普500指數按預估獲利估計的本益比為16.8倍，遠遠低於今年年初的近22倍。

公債殖利率上升對科技公司的估值影響尤其大，這些公司的未來預期獲利很高，且在標普500指數等市值加權指數中占很大比重。今年迄今，科技股已經重挫28%，而標普500指數的跌幅為21.2%。

Boston Partners全球市場總監Mike Mullaney說：「如果通膨持續，如果鮑爾像他表示的那樣堅持自己的立場，我認為我們將進入衰退，企業獲利預期將大幅下調。」他說：「如果這種情況發生，我確信在這種情況下會跌破3,636點。」他指的是標普500指數6月中觸及的低位，是今年迄今的最低水準。

外界重燃對俄羅斯鞏固對烏克蘭攻勢之際，能源股隨油價上漲而走高。Valero Energy 漲2%，油田服務提供商斯倫貝謝公司(Schlumberger Ltd., SLB)漲1.7%。

殖利率 指數 投資

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