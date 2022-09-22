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美元強升效應？中日韓爭相拋售美債

編譯林聰毅／綜合外電
美國積極升息帶動美元兌日圓、人民幣及韓元等貨幣走升，促使這些亞洲經濟體出售美國公債以支撐本幣。本報系資料照
美國積極升息帶動美元兌日圓、人民幣及韓元等貨幣走升，促使這些亞洲經濟體出售美國公債以支撐本幣。本報系資料照

在美元以摧枯拉朽之勢橫掃幾乎所有貨幣之際，近來已出現一波美國公債拋售潮，今年出脫的金額已超過2,000億美元，主要國家目前持有的美債已接近2018年的水準。全球兩大美債持有國日本和中國今年的淨拋售額分別為 697億美元和987億美元，南韓約為189億美元。

美國財政部的數據顯示，7月底主要國家持有美債總額為3兆9,427億美元，為2018年11月以來最低。今年6月底為3兆9,026億美元，今年前七個月減少2,178億美元。

BusinessKorea報導，這些亞洲主要經濟體拋售美債與外匯市場干預有關。今年迄22日為止，日圓、人民幣和韓元兌美元匯率分別下跌了19%、10%和17%，北京和首爾透過出售美國公債進行干預。 韓國央行日前公布，第1季出售美元干預匯市的金額為83.11億美元。

日本央行自 1998 年以來從未干預外匯市場。日本今年1至7月拋售是因為美國公債的避險成本上揚。如今，日銀在日圓貶破145兌1美元關卡後進場干預，為1998年以來首度出手干預匯市。

殖利率持續攀升是美國公債遭拋售的另一主因。美國現在採取激進貨幣緊縮政策正在推升公債殖利率，而聯準會的量化緊縮正在加速殖利率走高，導致債券從聯準會轉移到市場，與此同時，多個國家也在市場賣美債。

自2018年與美國的貿易爭端開始以來，中國就出售了這些債券。今年7月底，中國持有的美國公債總額為9,700億美元，為2010年5月以來的最低水準。專家指出，這是為了分散外匯存底，而非為了報復美國、或是避免與其盟友俄羅斯受到西方潛在的制裁。

殖利率 日本 央行

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