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美上周初領失業金人數微增 就業市場依然熱絡

編譯洪啟原／綜合外電
美國勞工局22日公布，截至9月17日為止的當周，初次請領失業救濟金的人數比前一周增加5,000人至21.3萬人，低於市場預估值2.17萬人。(路透)
美國勞工局22日公布，截至9月17日為止的當周，初次請領失業救濟金的人數比前一周增加5,000人至21.3萬人，低於市場預估值2.17萬人。(路透)

美國上周首度申請失業救濟金人數，從近四個月的低點稍微增加，反映出儘管經濟不確定性仍高，但勞工需求依然強勁。

勞工局22日公布，截至9月17日為止的當周，初次請領失業救濟金的人數比前一周增加5,000人至21.3萬人，低於市場預估值21.7萬人。過去四周初次請領失業救濟金人數的移動平均值降至21萬6,750人。

截至9月10日為止的當周，續領失業救濟金的人數，比前一周降至138萬人。

企業雇主正努力招聘數百萬個新員工，同時留住現有員工，這時申請失業給付的人數通常會下降。不過，隨Fed持續升息，招聘活動預料會減緩，而就業儼然成為央行升息降通膨的關鍵犧牲品。

聯準會（Fed）在美東時間21日下午第三度宣布升息3碼，並暗示會繼續升息。Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，決策官員「強力承諾」要抑制通膨。

鮑爾在記者會開始時重申，聯準會承諾要讓通膨降下來，持續升息將有其必要。他說：「我們把政策立場刻意提高到將能大幅限制的程度，以便讓通膨率回到2%。」

Fed主席鮑爾在會後記者會中表示，並不存在「無痛的方式」可使價格回穩，指出勞動市場放緩是要付出的代價之一。

鮑爾表示，官員非常「堅決」要把通膨壓回Fed設定的2%目標，「我們會堅持到工作完成」。彭博資訊報導指出，這段話讓人想起Fed前主席伏克爾的回憶錄書名：「Keeping at it」（堅持到底）。

升息 鮑爾 勞工

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