歐洲天然氣價格高 企業換地方擴廠 美國經濟成大贏家

歐洲遭遇能源危機，企業轉向到美國擴廠，美國經濟成為大贏家。示意圖。(路透)

歐洲正遭遇能源危機，但美國經濟成為大贏家。

華爾街日報報導，受到天然氣 價格飆漲的衝擊，歐洲鋼鐵和化肥業者，以及其他經濟活動所需原料的製造商紛紛將業務轉移到美國，因為後者的能源價格穩定，而且華府公布了針對製造業和綠色能源的一系列激勵措施。

部分經濟學家警告，歐洲可能面臨一個去工業化的新時代。根據業界高管，整個環境愈來愈有利於美國的競爭，特別是對押注生產化學品、電池和其他能源密集產品的公司而言。

總部位於阿姆斯特丹的化學公司OCI本月宣布擴建德州的一間氨廠，OCI執行長Ahmed El-Hoshy說：「不用想就知道，到美國去。」

丹麥珠寶業者Pandora和德國 車廠福斯今年稍早也宣布在美國擴廠，另外，特斯拉上周傳出正暫停在德國製造電池的計畫，因為該公司正考慮依美國8月通過的「通膨削減法案」取得稅收抵免資格。

雖然歐洲仍然是先進製造業的理想市場，也擁有技術熟練的勞工，但最近幾個月能源價格暴漲讓許多公司備感壓力。如果俄羅斯的天然氣供應沒有便宜的替代選項，歐洲天然氣價格居高不下的現象一路持續到2024年，那裡的公司勢將另尋出路，對製造業形成永久的傷疤。

奧地利公司RHI Magnestia生產鋼鐵廠用來耐高溫的材料，該公司執行長認為，氫能是歐美和其他地區取代化石燃料和減少碳排放的關鍵，他因此「看好美國」，因為那裡的鋼鐵需求強勁，而且華府承諾投資 綠色能源，可望促進氫氣的生產，最終降低其價格。

總部在盧森堡的鋼廠阿賽洛米塔爾（ArcelorMittal），本月宣布兩家德國廠減產，但表示今年對德州一家生產熱壓鐵塊的工廠的投資成果優於預期，部分原因是該廠所在地點「能提供極具競爭力的能源以及最終具競爭力的氫能」。

許多公司對於改變投資地點仍謹慎以對，因為例如煉鋁廠之類的建廠計畫要耗資數十億美元、費時多年才能完成。但也因為這樣，挪威化肥巨擘Yara International的執行長Tore Holsether指出，有些產業一旦搬了，也就不會回頭。