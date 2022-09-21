我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5重點2訊息

升息必致衰退 道指跌522點

Fed決策後油價跌1%、失守90美元 金價先跌後漲

編譯葉亭均／綜合外電
黃金價格將上漲。(路透)
黃金價格將上漲。(路透)

國際油價周三（21日）下跌約1%，跌至近兩周低點，美國聯準會同日升息3碼，以抑制通膨，這可能減少經濟活動和石油需求；黃金價格上漲，因為聯準會升息幅度符合市場預期，沒有更激進調高利率，美國公債殖利率回落。

油價下跌1%

布蘭特原油11月期貨收低0.79美元，跌幅0.9%，報每桶89.83美元，為9月8日以來最低收盤價；西德州原油11月期貨下跌1.00美元，跌幅1.2%，報每桶82.94美元，為9月7日以來最低收盤價。

由於聯準會連續第三度升息3碼，利率提高至3.00-3.25%的區間，並暗示將有更多的大規模升息。股票和石油等風險資產受此消息影響而下跌，而美元則反彈。

盤中稍早，由於對俄羅斯徵兵消息的擔憂，石油每桶上漲超過2美元，之後因美元走強和美國汽油需求下降，油價下跌超過1美元。俄羅斯總統普亭召集30萬名預備役軍人赴烏克蘭作戰，並支持吞併烏克蘭部分地區的計畫，還暗示他準備使用核武器。

根據美國能源資訊署（EIA）的數據，過去四周的美國汽油需求降至每日850萬桶，為2月以來最低。

紐約Again Capital LLC的合夥人John Kilduff說：「數據凸顯出汽油需求持續疲軟，這確實是一直困擾這個市場的問題。」

金價反彈 市場已消化升息3碼的預期

黃金現貨價格21日收盤上漲0.54%，至每英兩1,673.89美元，此前上漲超過1%。美國黃金期貨漲0.3%，報1,675.70美元。

High Ridge期貨公司金屬交易主管David Meger說：「更重要的是，升息的預期路徑已被充分反映在市場價格中......我們隨後看到黃金從這些低點大幅反彈。」

金價徘徊在兩年多來最低點附近的價格，在聯準會聲明發表後應聲走低，但後來迅速扭轉方向，攀升超過1%。

儘管美元走強，但黃金仍上漲，而指標美國10年期公債殖利率從高點回落。

跟隨黃金的漲勢，現貨白銀漲1.4%至每英兩19.57美元。，白金跌1.6%至907.79美元，鈀金下跌1.1%至2,143.82美元。

升息 殖利率 聯準會

上一則

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

延伸閱讀

一洲焦點／普亭核武威脅、聯準會升息3碼、轉運無證客

一洲焦點／普亭核武威脅、聯準會升息3碼、轉運無證客
聽力下降恐致失智 北慈醫師籲刺激聽力把握黃金逆轉期

聽力下降恐致失智 北慈醫師籲刺激聽力把握黃金逆轉期
Fed升息陰影太可怕 金價跌到2年低點

Fed升息陰影太可怕 金價跌到2年低點
國際油價上漲1% 金價跌破1700美元

國際油價上漲1% 金價跌破1700美元

熱門新聞

在美國房屋市場中，「雷曼級」數字已隨處可見。（歐新社）

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

2022-09-16 01:56
巴隆金融周刊（Barron's）發現，在標準普爾500指數成分股中，價位較低的科技巨擘IBM，是當前值得撿便宜的標的。路透

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

2022-09-14 11:59
末日博士羅比尼警告，美國乃至全球今年底將發生「漫長而慘烈」的經濟衰退，美股可能暴跌40%。(路透)

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

2022-09-20 19:31
根據彭博億萬富豪指數，亞洲首富阿達尼（見圖）的個人淨值已超車亞馬遜創辦人貝佐斯，成為全球排行第二的富豪，僅次於特斯拉執行長馬斯克。（路透）

連貝佐斯也被超車 現在地表只剩馬斯克比他更富有

2022-09-17 10:10
聯準會（Fed）今天下午宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間。路透

Fed連續第3月升息3碼 「終點利率」將達4.6%

2022-09-21 14:30
新加坡星元已被公認是今年來最具韌性的亞洲貨幣，有分析師預測星元兌美元匯率今年底前將會升值。 路透

亞洲貨幣今年倒成一片 但這個國家撐住了

2022-09-19 12:59

超人氣

更多 >
中資撤離美國地產達236億 除了關係惡化還有「這原因」

中資撤離美國地產達236億 除了關係惡化還有「這原因」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水