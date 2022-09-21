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房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

編譯季晶晶／綜合外電
美聯準會主席鮑爾周三警告，美國房市恐迎來一次「難難修正」。（美聯社）
美聯準會主席鮑爾周三警告，美國房市恐迎來一次「難難修正」。（美聯社）

美國聯準會主席鮑爾21日警示，升息之後，美國房地產市場可能出現逆轉。

鮑爾在聯準會決定連續第三次升息3碼（75個基點）後的記者會上說：「曾經有一段時間，全美房地產市場火熱。現在看到房價減速，應有助於讓價格更符合租金和其他房市基本面。這是一件好事。」

隨著聯準會收緊貨幣政策，美國的抵押貸款利率已經攀升到2008年來最高，30年期固定利率抵押貸款的平均利率上周達到6.25%。雖然房價相較於一年前的漲幅仍然很高，但已經在減速。

房屋銷售量一直在下降，因為高利率和高房價加劇了負擔能力的挑戰，拖累需求。周三稍早的一份報告顯示，美國8月中古屋銷量連續第七個月下降，是2007年來最長跌勢；美國住宅建築商信心指數今年每個月都在下滑，是1985年有數據以來最長連跌紀錄。

20日的一份報告顯示，8月新屋開工數意外成長；不過，營建許可減少，表明住宅建築正面臨壓力。

鮑爾21日表示，房地產市場將不得不經歷一次「修正」，以達到更好的供需平衡，並使價格漲幅「合理」，人們買得起房。他說，「這種艱難的修正」應該使房市回到更好的平衡，不過，房價和租金需要一段時間才能更明顯降溫。

鮑爾指出：「住房成本的通膨將在一段時間內維持高檔。抱最好的希望，做最壞的打算。」

鮑爾 利率 房價

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