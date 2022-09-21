Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

聯準會主席鮑爾。(歐新社)

聯準會（Fed）21日決議升息 3碼，在主席鮑爾 召開記者會後，美股走勢震盪，在多空拉鋸後收盤大跌1.7%。彭博資訊指出，利率聲明和鮑爾記者會傳達了至少兩條訊息，一是決策者會保持激進的緊縮政策，二是經濟軟著陸的希望愈來愈渺茫。

以下是Fed決策與鮑爾記者會的五大要點：

1. Fed連續第三度升息3碼、點狀圖顯示年底前可能再升息5碼、市場估11月再升3碼

利率升至3%～3.25%。Fed同時發布更為鷹派的點狀圖，顯示今年底前還會再升息125個基點，即5碼（因此11月可能第四度升息3碼）；點狀圖也顯示這波升息的峰值（終端利率水準）將落在4.6%。鮑爾指出，今年夏天的通膨數據多少有點喜憂參半。

2.大幅調降今年GDP成長預估、調高明年失業率預估

決策官員大幅修訂經濟預估值，現在預期美國今年經濟成長率僅為0.2%，低於6月預測的1.7%；預期明年失業率會從目前的3.7%升至4.4%，通膨率在2025年之前不會降至2%。

3.鮑爾談話的調性鷹派、強調「堅定不移」推動通膨回落

鮑爾在記者會中表示，自從他在傑克森洞央行年會傳達言簡意賅的訊息以來，他的主要訊息沒有改變。他重申Fed的首要任務是恢復價格穩定，央行官員認為這是經濟其他部分健全的前提。

4.鮑爾坦承抗通膨將帶來「經濟痛苦」、達成軟著陸的機率愈來愈低

在經濟預測中和在鮑爾的記者會上都沒有暗示經濟衰退即將來臨，但鮑爾表示，不知道經濟衰退的可能性有多大，極有可能出現一段較低的成長時期，勞動力市場需要稍微走軟，但他沒有太強調經濟痛苦這個話題。他說，拖延降低通膨只會帶來「更多痛苦」，一旦走上降低通膨的道路，情況就會好轉。

5.鮑爾警告曾經「火熱」的美國房地產 市場可能出現修正

鮑爾說，在決策者升息後，美國房地產市場可能會出現逆轉。他說，有一段時間，全國的房地產市場火熱，現在「我們看到房價減速，應該有助於使價格更符合租金和房地產市場的其他基本面。這是一件好事。」鮑爾說：「我們可能見到房市經歷一波修正」，以回到供需更平衡、價格漲幅「合理」且人們買得起房的情況。但他說，房價和租金需要一段時間才能更加明顯降溫。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點