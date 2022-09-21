電動車當道，汽車動力車仍大行其市

福特推出汽油動力車Maverick贏得傳統車主青睞。（美聯社）

福特CEO法利(Jim Farley)將該公司乘用車業務分拆成兩個部門，一個用於電動車 ，另一個用於汽油動力車；法利自己負責名為 Model e 的電動車部門。許多產業觀察家的假設是，無論誰來經營汽油車業務，只是在最後幾年照顧這種垂死的技術。

不過福特內燃機汽車 部門Ford Blue總裁加爾霍查(Kumar Galhotra)說，它沒有死。相反地，他說，它正在蓬勃發展。

他指出，「相對於以為這項技術正日薄西山的人來說，我正在花費大量時間和投資來擴大所有Ford Blue汽車的生產能力。」「所以，對我來說，Ford Blue仍是個繼續成長的事業。」

基本上，透過在內燃機領域站穩腳跟，福特正在獲得於那些無法從其他汽車製造商那裡買到汽油動力車客戶的青睞，即使福特本身也在推出新的電動車車型。

福特剛剛推出一款全新的野馬轎跑車，值得注意的是，它不是電動車，甚至不是混合動力車。福特高管表示，全新的雙門福特野馬能夠保持全汽油動力，因為該公司經由研發Mustang Mach-E SUV 電動車和Escape PHEV插電式混合動力車的過程達成排放目標。福特的混合動力車納入加爾霍查的Ford Blue部門。

但是，加爾霍查說，內燃動力性能仍然存在市場，福特決定為仍然想要的客戶提供服務。與此同時，Stellantis宣布將在 2023 年停止生產道奇挑戰者(Challenger)轎跑車和姐妹車型道奇Charger。

加爾霍查說，「在這個特定的細項市場，尤其是野馬，即使可能會縮小，但有很多猜測我們的競爭對手可能會退出這個細項市場。」「因此，即使這個細項市場正在縮小，我們還是可以成長。」

與通用汽車公開表示到2035年僅銷售零排放汽車不同，福特並未設定製造和銷售汽油動力車的結束日期。雖然福特成功推出Mustang Mach-E和F-150 Lightning等電動車型，但它們在相同的細項市場中與汽油動力車型一起銷售。福特還銷售混合動力和插電式混合動力車型，而通用汽車則表示將直接轉向電動車。

加爾霍查表示，福特將其汽油車集中在三大領域，涵蓋福特銷售的所有車型：包括野馬和野馬越野SUV等發燒友車輛，福特Escape和Explorer等一般SUV，當然還有F系列和Maverick等卡車。

他說，在這些領域內，福特仍在尋找新的利基市場進行探索，就像以房車標準開發的小型卡車Bronco和Maverick一樣。這兩者都是最近推出的車型，福特以前沒有涉足這塊市場，但它們表現良好。

加爾霍查說，「我們來不及製造夠多的Maverick。」「我們全部賣光了。」

他說，Bronco和較小的Bronco Sport的大多數客戶都是福特的新車主。大約60%的福特Bronco買家最近沒有擁有過福特。這接近福特電動車如Mustang Mach-E和福特F-150 Lightning電動車的所謂「征服率」。但福特在2022年前8個月已賣出超過7.5萬輛Bronco和超過7.1萬輛Bronco Sports，而Mustang Mach-E的銷量約為2.6萬輛。同樣，福特已售出近5萬輛Maverick，而這輛小型卡車的大多數買家也是福特的新手。

為了保持銷售成長，加爾霍查表示福特可以繼續擴展和擴展其各種車型系列。Bronco已經自成一個車系，包括全尺寸的Bronco SUV和較小的Bronco Sport。每個都有各種特別版，如Heritage型型。福特在Mustang上曾成功地使用類似的策略，創造出看似無窮無盡的系列車款，從2.7萬元的4缸Ecoboost Mustang到8萬元的760馬力Shelby GT 500。

他說，「我認為有朝一日Maverick也會成為一個家族系列。」

顯然，加爾霍查同意，在某些時候，汽油動力車將會被淘汰。但目前還不完全清楚，隨著其他汽車製造商轉向只提供電動車，福特有機會從尚未準備好進行轉換的司機那裡獲得銷量。他說，與此同時，當然，福特還將為那些準備好了的人提供電動車選擇。