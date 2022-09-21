我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升息必致衰退 道指跌522點

支付旅館住宿費時 要注意的5件事

Fed 9月利率決策聲明全文

編譯廖玉玲／綜合外電
聯準會大樓。路透
聯準會大樓。路透

聯準會（Fed）9月利率政策會議於21日下午2時結束，會後照例公布決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的聲明，對照後會發現這次聲明跟上次幾乎一模一樣，只稍微調整了第一段的字句，以及利率水準更新，其餘都沒改變。

全文如下：

最近指標顯示支出和生產走軟。近幾個月就業成長持續強健，失業率維持在低點。通膨仍居高不下，反映的是與疫情相關的供需失衡、食品和能源價格較高，以及廣泛的物價壓力。

俄烏戰爭導致巨大的人道和經濟苦難。戰爭和相關事件對通膨帶來額外的上升壓力，且對全球經濟活動帶來沉重壓力。委員會正高度關注通膨風險。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦資金利率的目標區間提高到3%至3.25% ，並預期繼續調高目標區間將是合適的。

除此之外，委員會將持續縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券，一如5月發布的「縮減聯準會資產負債表規模計畫」所描述的內容。委員會強烈承諾，要讓通膨率回到2%目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括公衛數據、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、巴爾 (Michael Barr)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、博拉德 (James Bullard)、柯林斯 (Susan Collins)、庫克 (Lisa Cook)、喬治 (Esther George)、傑佛森 (Philip Jefferson)、梅斯特 (Loretta Mester) 和華勒 (Christopher Waller)。

▼聯準會再調三碼 經濟衰退不遠

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

利率 貨幣 就業

上一則

升息必致衰退 道指跌522點

延伸閱讀

升息必致衰退 道指跌522點

升息必致衰退 道指跌522點
Fed主席鮑爾：堅決抗通膨 但經濟軟著陸機率低

Fed主席鮑爾：堅決抗通膨 但經濟軟著陸機率低
通膨放大器…沃爾瑪、目標百貨促降低刷卡手續費

通膨放大器…沃爾瑪、目標百貨促降低刷卡手續費
美股道瓊早盤漲逾100點 市場靜待Fed宣布利率決策

美股道瓊早盤漲逾100點 市場靜待Fed宣布利率決策

熱門新聞

在美國房屋市場中，「雷曼級」數字已隨處可見。（歐新社）

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

2022-09-16 01:56
巴隆金融周刊（Barron's）發現，在標準普爾500指數成分股中，價位較低的科技巨擘IBM，是當前值得撿便宜的標的。路透

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

2022-09-14 11:59
末日博士羅比尼警告，美國乃至全球今年底將發生「漫長而慘烈」的經濟衰退，美股可能暴跌40%。(路透)

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

2022-09-20 19:31
根據彭博億萬富豪指數，亞洲首富阿達尼（見圖）的個人淨值已超車亞馬遜創辦人貝佐斯，成為全球排行第二的富豪，僅次於特斯拉執行長馬斯克。（路透）

連貝佐斯也被超車 現在地表只剩馬斯克比他更富有

2022-09-17 10:10
新加坡星元已被公認是今年來最具韌性的亞洲貨幣，有分析師預測星元兌美元匯率今年底前將會升值。 路透

亞洲貨幣今年倒成一片 但這個國家撐住了

2022-09-19 12:59
聯準會（Fed）今天下午宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間。路透

Fed連續第3月升息3碼 「終點利率」將達4.6%

2022-09-21 14:30

超人氣

更多 >
中資撤離美國地產達236億 除了關係惡化還有「這原因」

中資撤離美國地產達236億 除了關係惡化還有「這原因」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%
中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎