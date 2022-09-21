升息必致衰退 道指跌522點

在聯準會(Fed)將利率提高3碼(75個基點)，並預測未來將進一步大幅升息以遏制飆升的通膨後，美股在震盪交易中下跌。(美聯社)

在聯準會(Fed)將利率提高3碼(75個基點)，並預測未來將進一步大幅升息 以遏制飆升的通膨後，美股在震盪交易中下跌。

道瓊工業平均指數下跌522.45點或1.7%至3萬183.78點。史坦普500指數下跌66點或1.71%至3789.93點。那斯達克綜合指數下跌204.86點或1.79%至1萬1220.19點。

➤➤➤Fed主席鮑爾：堅決抗通膨 但經濟軟著陸機率低

史指過去一個月收盤下跌超過10%，較52周高點下跌21%，而道指和那指分別較高點下跌21%和30%以上。甚至在利率決定之前，美股就已經為Fed積極的緊縮政策定價，認定可能會使經濟陷入衰退。

隨著交易員對利率決定和鮑爾新聞發布會的最新評論進行分析，美股大幅波動。盤中最高點道指一度上漲超過314點。

Fed一如預期將利率提高3碼，並表示預計其所謂的最終利率將達到4.6%，以對抗持續高升的通膨，屆時Fed才會結束其緊縮制度。Fed還表示將保持積極態度，到明年將利率提高到4.4%。

安聯投資 管理公司資深投資策略師里普利(Charlie Ripley)說，「你只能把船駛向風暴這麼久，但最終總有一天需要壓艙門，而隨著Fed在過去4個月連續第3次升息3碼，市場參與者應該關注抵禦即將到來的風暴。」

升息幅度確定後，國債殖利率 大漲。2年期利率觸及2007年以來最高水平，最後交易價格為4.1%。10年期利率躍升至3.6%。

史指所有主要類股收盤下跌，非必需消費品、通訊服務和大量成長股下跌。旅遊和娛樂股以及遭受重創的大型科技股蘋果、亞馬遜和Meta Platforms也受到打擊。

史指中跌幅最大的20支股票中有18支是娛樂和旅遊業，這些產業在經濟低迷時期受到的打擊最為嚴重。

酒店和賭場巨頭凱撒領跌，下跌8.04%。其餘跌幅最大的公司還包括：

酒店和度假村的希爾頓、萬豪、永利、Host Hotels & Resorts、拉斯維加斯金沙；現場活動的Live Nation；賭場如米高梅；線上旅遊預訂服務如Expedia、Booking Holdings；遊輪如嘉年華，皇家加勒比；娛樂品牌如華納兄弟探索、派拉蒙、福斯；航空公司如聯航、達美。

嘉信理財資深投資研究經理戈登(Kevin Gordon)表示，雖然Fed連續第3次升息3碼以抑制通膨，但市場正在尋找任何鴿派解讀的理由，「部分股市並不認為它們會繼續踩剎車。」

他補充說，很明顯，只要Fed主席鮑爾提到任何經濟數據疲軟或成長放緩跡象，市場就會做出反應，而且往往會反彈。這是因為投資人預期Fed早日暫停並轉向降息。

不過，根據戈登的說法，這不太可能，「疼痛在某種程度上是經濟衰退的代名詞。」他評論鮑爾在21日新聞發布會上使用這個詞；鮑爾在8月的傑克森霍爾演講中曾經用過這個詞。

獨立顧問聯盟投資長·扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示，美股終於開始接受Fed願意將經濟推入衰退以抑制通膨的想法。

他補充說，似乎有三分之二的經濟衰退情景已被消化，因為股票從歷史高點下跌約20%，而不是30%，「我們短期內將繼續保持謹慎，因為Fed決心繼續升息，直到通膨開始下降到接近其聯邦基金目標。」