Fed主席鮑爾：堅決抗通膨 但經濟軟著陸機率低

Fed主席鮑爾。美聯社

聯準會（Fed）在今天下午第三度宣布升息 3碼，並暗示會繼續升息。Fed主席鮑爾 在會後記者會上表示，決策官員「強力承諾」要抑制通膨。

鮑爾在記者會開始時重申，聯準會承諾要讓通膨降下來，持續升息將有其必要。他說：「我們把政策立場刻意提高到將能大幅限制的程度，以便讓通膨率回到2%。」

鮑爾表示，官員非常「堅決」要把通膨壓回Fed設定的2%目標，「我們會堅持到工作完成」。彭博資訊報導指出，這段話讓人想起Fed前主席伏克爾的回憶錄書名：「Keeping at it」（堅持到底）。

在記者會上鮑爾也坦承，經濟自2021年強勁成長後，如今已放緩，房市活動也大幅走軟，不過勞動市場依舊相當緊俏；物價壓力也蔓延到整個經濟體系，官員仍見到通膨風險向上。他還說，通膨預期仍然受控，但不能因此自滿。

鮑爾表示，未來的升息速度將視經濟發展而定，在某個時間點放緩升息步調將是恰當的，但他也說，Fed將須讓利率 在限制性的利率水準上維持一段時間。

若要降息，要等到非常確信通膨已經降溫才有可能。

至於未來，鮑爾則說，目前的經濟狀況是前所未見，沒有人知道Fed的政策路徑是否會把經濟帶往衰退；他也不知道經濟陷入衰退的機率為何，不過趨軟的機率很高。

他甚至表示，達成軟著陸的機率可能已經愈來愈低。只是他不忘強調，另一個選擇更糟，「未能讓物價恢復穩定，之後將帶來更大的痛苦。」