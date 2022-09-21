我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升息必致衰退 道指跌522點

支付旅館住宿費時 要注意的5件事

Fed主席鮑爾：堅決抗通膨 但經濟軟著陸機率低

編譯廖玉玲／綜合外電
Fed主席鮑爾。美聯社
Fed主席鮑爾。美聯社

聯準會（Fed）在今天下午第三度宣布升息3碼，並暗示會繼續升息。Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，決策官員「強力承諾」要抑制通膨。

鮑爾在記者會開始時重申，聯準會承諾要讓通膨降下來，持續升息將有其必要。他說：「我們把政策立場刻意提高到將能大幅限制的程度，以便讓通膨率回到2%。」

鮑爾表示，官員非常「堅決」要把通膨壓回Fed設定的2%目標，「我們會堅持到工作完成」。彭博資訊報導指出，這段話讓人想起Fed前主席伏克爾的回憶錄書名：「Keeping at it」（堅持到底）。

在記者會上鮑爾也坦承，經濟自2021年強勁成長後，如今已放緩，房市活動也大幅走軟，不過勞動市場依舊相當緊俏；物價壓力也蔓延到整個經濟體系，官員仍見到通膨風險向上。他還說，通膨預期仍然受控，但不能因此自滿。

鮑爾表示，未來的升息速度將視經濟發展而定，在某個時間點放緩升息步調將是恰當的，但他也說，Fed將須讓利率在限制性的利率水準上維持一段時間。

若要降息，要等到非常確信通膨已經降溫才有可能。

至於未來，鮑爾則說，目前的經濟狀況是前所未見，沒有人知道Fed的政策路徑是否會把經濟帶往衰退；他也不知道經濟陷入衰退的機率為何，不過趨軟的機率很高。

他甚至表示，達成軟著陸的機率可能已經愈來愈低。只是他不忘強調，另一個選擇更糟，「未能讓物價恢復穩定，之後將帶來更大的痛苦。」

鮑爾 升息 利率

上一則

回購難阻跌勢 騰訊股價創近三年新低 市值蒸發逾5千億

下一則

升息必致衰退 道指跌522點

延伸閱讀

美股道瓊早盤漲逾100點 市場靜待Fed宣布利率決策

美股道瓊早盤漲逾100點 市場靜待Fed宣布利率決策
殖利率創新高 股指平均跌1%

殖利率創新高 股指平均跌1%
高盛：明年底前 Fed估升息4次

高盛：明年底前 Fed估升息4次
WSJ：股市漲使鮑爾重寫傑克森洞年會講稿 粉碎鴿派預期

WSJ：股市漲使鮑爾重寫傑克森洞年會講稿 粉碎鴿派預期

熱門新聞

在美國房屋市場中，「雷曼級」數字已隨處可見。（歐新社）

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

2022-09-16 01:56
巴隆金融周刊（Barron's）發現，在標準普爾500指數成分股中，價位較低的科技巨擘IBM，是當前值得撿便宜的標的。路透

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

2022-09-14 11:59
末日博士羅比尼警告，美國乃至全球今年底將發生「漫長而慘烈」的經濟衰退，美股可能暴跌40%。(路透)

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

2022-09-20 19:31
根據彭博億萬富豪指數，亞洲首富阿達尼（見圖）的個人淨值已超車亞馬遜創辦人貝佐斯，成為全球排行第二的富豪，僅次於特斯拉執行長馬斯克。（路透）

連貝佐斯也被超車 現在地表只剩馬斯克比他更富有

2022-09-17 10:10
新加坡星元已被公認是今年來最具韌性的亞洲貨幣，有分析師預測星元兌美元匯率今年底前將會升值。 路透

亞洲貨幣今年倒成一片 但這個國家撐住了

2022-09-19 12:59
聯準會（Fed）今天下午宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間。路透

Fed連續第3月升息3碼 「終點利率」將達4.6%

2022-09-21 14:30

超人氣

更多 >
中資撤離美國地產達236億 除了關係惡化還有「這原因」

中資撤離美國地產達236億 除了關係惡化還有「這原因」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%
中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎