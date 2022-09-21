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通膨放大器…沃爾瑪、目標百貨促降低刷卡手續費

編譯林奇賢／綜合外電
沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）等零售業者已致函國會議員，敦促他們立法來降低信用卡交易的手續費。路透
沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）等零售業者已致函國會議員，敦促他們立法來降低信用卡交易的手續費。路透

跨黨派國會議員已提出兩項法案，旨在降低信用卡每筆刷卡交易的手續費，也被稱為交換費。這獲得沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）等零售巨頭、以及便利商店、獨立雜貨店業者的支持。

CNN報導，這些企業組成的聯盟上周致函國會議員：「在工業化國家中，美國的刷卡手續費比任何地方還高，是歐洲的七倍多。這些費用是通膨放大器。」

刷卡手續費是透過複雜的系統運作，費用因商家、交易規模、卡片類型和銀行機構等因素而異。尼爾森報告（Nilson Report）數據顯示，去年商家支付約1380億美元的刷卡手續費。而Visa和萬事達（Mastercard）囊括美國信用卡八成的市占率。

今年7月，美國參議員德賓、馬歇爾提出一項法案，將允許企業進行各種支付方式時，使用非由Visa、萬事達營運的替代網路。本周，眾議員威爾許、古登也提出類似的法案。

這些法案的提案人表示，他們將在信用卡網路市場促進更多競爭，並打破Visa和萬事達對這個產業的主宰力。

在一筆交易中，刷卡手續費通常占成交價格的1%~3%，店家因此時常透過把東西賣得更貴，將這些費用轉嫁給消費者。

德賓表示：「刷卡手續費讓消費者花更多錢買雜貨和汽油。為信用卡網路引進實質的競爭，將有助降低手續費，並壓低店家和他們消費者的成本。」

Visa和萬事達表示，這些費用有助回饋獎勵計畫、銀行服務，並透過保證支付（無論是詐欺或客戶是否繳卡費）來降低店家的風險。信用卡公司另指出，這項法案不會降低消費者的物價，反而會導致意想不到的後果，例如回饋減少、較不容易取得信貸、對數據安全構成風險。

信用卡 Visa 目標百貨

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