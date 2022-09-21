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3美元口紅不漲價 化妝品牌E.l.f業績旺 股價年漲逾30%

編譯季晶晶／綜合外電
通膨壓力下，化妝品牌E.l.f.為吸客，維持3美元口紅不漲價。（取材自E.l.f.官網）
通膨壓力下，化妝品牌E.l.f.為吸客，維持3美元口紅不漲價。（取材自E.l.f.官網）

面臨四十年來最嚴重的通膨，許多因成本攀升威脅到獲利的公司紛紛調漲商品售價，但到底多少品項該漲價、又該漲多少錢，成為執行長的頭疼問題，稍不小心，顧客可能就投奔了競爭對手。今年春天，在美國藥妝店銷售平價時髦化妝品的E.l.f. Beauty雖然也漲價，但決定讓3美元（約台幣95元）的口紅維持原價，此外，大約三分之一的品項也沒漲價。

由於製造外包給中國供應商，E.l.f.執行長Tarang Amir表示，即使是最低價產品也能賺錢。最近還將保養品之類的較高價品項加入產品陣容。

E.l.f.的三個字母分別代表eyes、lips、face，也就是眼、唇、臉，它的品牌定價策略顯然很高竿，因為根據華爾街日報，不僅業績未下滑，還改善了獲利率。該公司上季銷售大增26%，是分析師預估增幅的兩倍。E.l.f.上月調高止於3月31日的本年度財測。業界分析師預期，它的年營收成長會是整體產業的兩倍。該股較一年前大漲逾30%。

Amir說，有低價產品才能吸引新客，必須確保就算消費者預算受限，還是進得了E.l.f.的殿堂。

該品牌的平均售價其實上漲將近10%。近幾個月已增加廣告支出。

總部在加州的E.l.f.在中國的布局證明是一大優勢。根據華爾街日報，該公司300名員工大約有80人駐大陸，與供應商維持密切關係，但同時避免簽下與任何廠商捆綁在一起的長期合約。

華爾街 分析師 加州

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