殖利率創新高 股指平均跌1%

福特汽車在宣布供應鏈問題將在第3季額外支出10億元後，股價暴跌12.32%。美聯社

由於華爾街拋售加劇，投資人準備迎接聯準會(Fed)再次大幅升息 ，美股暴跌。

道瓊工業平均指數下跌313.45點或1.01%至3萬706.23點。史坦普500指數下跌43.96點或1.13%至3855.93點。那斯達克綜合指數下跌109.97點或0.95%至1萬1425.05點。

聯邦公開市場委員會(FOMC)20日展開為期兩天的政策會議，預計Fed行長將在21日宣布升息3碼(0.75個百分點)。由於Fed主席鮑爾 的評論和出人意料的8月消費者物價格指數(CPI)報告，導致交易員為更高的利率做準備，直到通膨降溫，美股最近幾周續下跌。

隨著股市下跌，利率走高，2年期美國國債殖利率 創下2007年底以來的新高。10年期美國國債殖利率達到3.593%，為2011年以來首見。

Cresset Capital策略師阿比林(Jack Ablin)表示，10年期殖利率的上漲可能是導致美股動盪主因，「投資人已經大多消化了明天的75個基點升息，但或許有人擔心新聞發布會上的言辭可能仍然極其強硬。」

交易員們正在密切關注Fed會議後的預測，以評估利率可能進一步上升多少以及這對經濟意味著什麼。

與此同時，福特汽車在宣布供應鏈問題將在第3季額外支出10億元後，股價暴跌12.32%。

其他經濟新聞方面，房市數據顯示，8月新屋開工量意外增加，但建築許可證出現2020年4月以來的最大降幅。

道指中只有2家公司收盤時收高。蘋果和波音分別上漲1.57%和0.73%。蘋果的走勢有助減緩了史指資訊科技類股的跌幅，該類股是史指中表現最好的類股。

Nike是道指表現最差的股票，在巴克萊評級調降評級後下跌4.47%。

Chilton Trust固定收益資訊長霍蘭(Timothy Horan)表示，高通膨率意味著Fed無法對其升息保持耐心，即使其舉措尚未對完全經濟產生影響。

他說，「我們有6個月的CPI超過8%。它們會希望我們依賴Fed升息落後的事實。它們知道這一點，這是確定的。但我不認為這會導致它們延後升息，或者更糟糕的是現在開始轉向。」

雖然總體通膨率一直居高不下，但石油和鋼鐵等大宗商品已經下跌。生產者物價的下跌速度快於消費者物價。這導致一些人認為通膨已經見頂，即使可能需要很長時間才能回落到Fed的2%目標水平。

但前Fed經濟學者霍蘭表示，通膨問題的全球性是Fed繼續「強力緊縮」的眾多原因之一，「那些想說Fed已經過度收緊、冒著太大風險的評論員沒有意識到問題的嚴重性。」

他還表示，他將在明天新聞發布會上聽到Fed主席鮑爾有關量化緊縮的討論。

牛津經濟研究院分析師波斯詹西奇(Kathy Bostjancic)預計Fed和主席鮑爾將進一步強硬。

Fed在決定升息後，投資人將密切關注鮑爾發表講話時的內容。

她說，「我認為它們必須繼續保持強硬態度，因為距離通膨目標和需求還很遠，而且勞動市場相對於供應而言仍然過熱。」

她補充說，當前的市場狀況和8月高於預期的CPI報告進一步強調了Fed需要繼續積極應對飆升的物價。

雖然鮑爾出人意料地明確提出下次利率決定，但波斯詹西奇預計主席將為11月再次可能的大幅升息敞開大門。