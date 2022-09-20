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想獲得全球最大主權財富基金投資？ 須先達成此目標

編譯洪啟原／綜合外電
挪威主權財富基金表示，目標是2025年前建立健全的系統，以利評估對氣候風險的曝險和機會，並評估潛在投資組合的減排軌跡。(歐新社)
挪威主權財富基金表示，目標是2025年前建立健全的系統，以利評估對氣候風險的曝險和機會，並評估潛在投資組合的減排軌跡。(歐新社)

規模1.2兆美元、號稱全球最大主權財富基金的挪威主權財富基金，將要求投資組合企業最慢在2050年達到淨零碳排目標，加入許多全球投資人的行列，以免面臨「延後轉型」帶來的金融風險。

挪威銀行財富管理部門執行長Nicolai Tangen和公司治理與法遵長Carine Smith Ihenacho投書挪威商業日報（Dagens Naeringsliv）表示，在該基金的投資組合中，只有10%企業設定2050年前達成淨零碳排的目標，其他許多企業則正朝這個目標邁進。

挪威主權財富基金20日公布氣候行動計畫，將敦促投資組合中的企業透過可靠的過渡期目標來達成，並要求按計畫達成範疇一、範疇二或實質範疇三的減排。這兩位高管強調，減排將從碳排量最大的企業開始做起，雖然這檔基金的目標是成為主動投資者，但仍保留撤資選項。

他們說：「出售這些公司的股權無法解決氣候危機，但我們將考慮撤出具有高氣候風險和欠缺氣候計畫的公司。在這些公司行使所有權並無法使他們向前邁進。」

挪威主權財富基金說：「我們的目標是2025年前建立健全的系統，以利評估我們對氣候風險的曝險和機會，並評估潛在投資組合的減排軌跡。」

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