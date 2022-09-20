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瑞典央行一口氣升息4碼 為本周緊縮大戲揭開序幕

瑞典央行一口氣升息4碼 為本周緊縮大戲揭開序幕

編譯林奇賢／綜合外電
瑞典央行20日一口氣將政策利率調高4碼，以控制物價漲幅。(歐新社)
瑞典央行20日一口氣將政策利率調高4碼，以控制物價漲幅。(歐新社)

在本周上演的各國央行緊縮大戲中，打頭陣的瑞典央行20日將政策利率調高1個百分點（4碼），以控制物價漲幅，為該國近30年來最激進的緊縮行動。

彭博資訊報導，瑞典央行升息4碼至1.75%，出乎市場意料，因央行官員在面對連續11個月超出預期的消費者物價增幅的情況下，加大應對的力道。

瑞典央行在聲明中說：「通膨變得根深柢固的風險仍很高，藉由貨幣政策來確保通膨回落、趨穩是極為重要的事。如今必須採取比6月預期還大的動作。」

根據他們最新的預測，瑞典的利率在明年此時可能已升至2.5%，意味著還要再升3碼。

瑞典央行一口氣升息4碼，加入加拿大央行的行列，成為全球交易量前十大貨幣的管理當局中，今年唯二升息幅度如此大的央行。

這項決定為超級央行周揭開序幕，其中焦點是聯準會（Fed）決策會議，外界預期Fed依舊將升息3碼，有些投資人臆測Fed的升息幅度可能更大，跟進瑞典央行的腳步。

瑞典8月通膨率衝上9%，達到30年來高點，瑞典央行總裁英韋斯（Stefan Ingves）因而在本月稍早預示，將採取更激進的行動。他將在年底卸任，在此之前，瑞典央行11月表定還有一次決策會議。

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