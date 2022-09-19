Fed議息會議前 道指漲近200點

在聯準會(Fed)於20日展開為期兩天的政策會議之前，美股在波動交易中收高。美聯社

在聯準會(Fed)於20日展開為期兩天的政策會議之前，美股在波動交易中收高。

道瓊工業平均指數上漲197.26點或0.64%至3萬1019.68點。史坦普500指數上漲26.56點或0.69%至3899.89點。那斯達克綜合指數上漲86.62點或0.76%至1萬1535.02點。

整個交易日股票在漲跌之間搖擺不定，早盤道指一度下跌多達263點。在盤中低點，史指和那指均下跌超過0.9%。

在Fed本周稍後可能決定將基準利率再調升3碼(75個基點)以遏制通膨之前，殖利率 推高；10年期美國國債殖利率突破3.51%，觸及11年來最高水平。

在預期夏季Fed可能結束其激進的緊縮政策的短暫希望破滅後，投資 人再次拋售股票，原因是擔心Fed會升息 過度，使經濟陷入衰退。

投資人關注定於20日展開的Fed政策會議，預計將再升息3碼。在10月下個財報季開始之前，投資人也開始關注有關企業獲利的財測。

50 Park Investments CEO薩漢(Adam Sarhan)表示：「我們處於觀望狀態，市場正在等待某種看漲或看跌的催化劑以便離這個交易區間。」「市場正在努力尋找方向，這是基本面消息。」

史指大多數類股上漲或持平，非必需消費品、工業和材料板塊領漲。由於部分投資人押注更高的利率可能有利於獲利，金融股走高。在總統拜登(Joe Biden)評論強調疫情已經結束後，醫療保健走勢顛簸。

由於投資人對高於預期的通膨報告和聯邦快遞有關全球經濟「顯著惡化」的悲觀警告做出反應，美股前幾日下跌，主要股指在5周內連續第4周下跌。

在重要的Fed會議之外，本周將發布一些經濟數據，包括20日的8月房屋開工率和22日的首次申請失業救濟金人數。

許多個股19日創下52周新低。其中包括微軟，該股創下2021年5月以來最低水平。希捷和西部數據分別創下2021年1月和2020年10月以來的低點。

與此同時，Constellation Energy自2022年1月從Exelon分拆後創下歷史新高。

拜登總統18日在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)的《60分鐘》採訪時表示，新冠疫情已經結束後，疫苗股19日下跌。

拜登說，「我們仍在為此做很多工作，」「但疫情已經結束了。」

Moderna和Novavax的股價均下跌超過6.5%。輝瑞下跌1.28%，而BioNTech下跌8.6%。

Guggenheim Partners策略師米納德(Scott Minerd)表示，Fed抑制通膨的舉措對於持有長期風險資產的投資人來說不會有好結果。他說，Fed在以升息緩解通膨壓力方面可能「做得過頭」。他預計在即將召開的Fed會議上升息3碼，之後兩次升息2碼和1碼。

米納德說：「它們會一直推動升息，直到出現問題。」「我認為可能會出現突破走勢，像是股價；但也可能出現在其他地方，像是新興市場。最終，這將以淚水告終。」

摩根史坦利認為獲利利空正在形成，即使波動性很大，但仍有一些股利股票可供投資人優化回報。

該投行的一項最佳選擇建議是伊士曼化學。該公司在榜單上的總預期回報率最高，為77%，預計明年的股息殖利率為3%。

奧本海默投資長史托茲福斯(John Stoltzfus)說，如果歷史可供指導，上周美股下跌並沒有什麼不尋常的。

他在給客戶的報告中表示，即使美股上周因核心通膨數據走高而出現拋售，已呈超賣，但與之前Fed緊縮周期數據相比，這還算「相當正常」。

他說，「考慮到Fed在去年底的政策調整程度、自那時以來所做的努力，並考慮到過去Fed收緊政策的歷史背景，我們認為美股對上周高於預期的核心通膨數據非常正常。」

根據奧本海默的分析，在過去32年裡，史指僅24次下跌超過7%。在這些下跌期間，史指只在其中9年出現年度回報為負值。

史托茲福斯指出，「我們應當注意到，只有在史指遠期本益比重新回至6月16日觸底前、夏季反彈行情出現前的水平，美股才算是超賣。」