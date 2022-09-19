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亞洲貨幣今年倒成一片 但這個國家撐住了

編譯易起宇／綜合外電
新加坡星元已被公認是今年來最具韌性的亞洲貨幣，有分析師預測星元兌美元匯率今年底前將會升值。 路透
新加坡星元已被公認是今年來最具韌性的亞洲貨幣，有分析師預測星元兌美元匯率今年底前將會升值。 路透

新加坡星元已被公認是今年來兌美元匯率最具韌性的亞洲貨幣，且有些策略師也正在押注，若物價壓力迫使該國央行下個月再度緊縮政策，星元有望更強勢。

彭博資訊報導，美國聯準會（Fed）的激進升息周期導致所有主要貨幣兌美元匯率幾乎都大幅貶值之際，新加坡星元已成為亞洲貨幣中的佼佼者，雖然今年來匯價仍貶值4.3%。根據彭博資訊的資料，截至19日為止，除了緊釘美元的港幣僅跌0.7%左右，今年來其他亞幣中以星元表現最好，緊接著是印尼盾，貶值逾4.8%，其他亞幣的貶幅都超過6%。日圓最慘，跌幅逼近20%。

由於預期新加坡金融管理局（MAS，央行）將於10月會議中繼續緊縮政策以抑制通膨，高盛、花旗和三菱日聯（MUFG Bank）等銀行看好星元。新加坡7月核心通膨率觸及14年來高點。

三菱日聯預期，星元匯率今年底前將升至1美元兌1.38星元；星元上周收在1.407星元。

三菱日聯駐新加坡貨幣策略師傑夫．黃（音譯）表示，MAS下個月進一步緊縮政策的可能性為50%，若是成真，那將可能拉抬星元匯率在未來幾個月升值逾1%。他說：「我們會預期星元匯率回升，是假設在現在市場價格已反映Fed大多數最終升息幅度的前提下。」

不過，即使MAS真的進行今年來第四度延長政策緊縮，也無法保證星元兌美元匯率鐵定升值。

渣打銀行駐新加坡東協和南亞外匯研究主管德威許表示：「就算MAS緊縮政策，在Fed鷹派立場、地緣政治緊張和中國大陸經濟成長放緩，支撐美元漲勢，美元對星元匯率還是持續升值。」

匯率 新加坡 貨幣

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