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在網路上發布的任何訊息，不可能完全刪除

張大仁
網路隱私爭議，推特居近日風暴核心。（路透）
網路隱私爭議，推特居近日風暴核心。（路透）

大多數人可能以為可以隨時從網路服務中刪除他們的貼子、訊息和個人數據，從這就是他們認為的數位生活。但9月中一場技術聽證會對這個核心假設提出了質疑。

推特前安全負責人札特克(Peiter “Mudge” Zatko)在參議院委員會聽證時指出，推特無法可靠地刪除取消帳戶的用戶數據，這進一步擴大了他在接受媒體專訪時以吹哨人身份披露有關推特資安管理漏洞的超級指控說法。

在他的證詞和吹哨人披露中，聲稱推特並未讓人信服地刪除用戶數據，在某些情況下是因為它無法追蹤訊息。推特對札特克的指控進行了全面的辯護，宣稱他的披露描繪針對該公司的「虛假陳述」。推特之前曾表示，它已「展開刪除流程」的工作，但並未說明是否會完成該流程。

雖然札特克的指控令人震驚，但它也讓學者馬茲(Sandra Matz)提醒大家：在網路上分享我們的數據時「通常有多麼的無腦」。

社交媒體研究員兼哥倫比亞商學院教授馬茲說，「聽起來很簡單，無論你在網路發布什麼，都不要指望它會再次變得私密。」「想要從互聯網上撤回一些東西，點擊重置按鈕，幾乎是不可能的。」

錯誤地認為自己可以控制自有數據以及對刪除數據的能力充滿信心，這種風險從未像當今世態這麼高。在最高法院於6 月推翻Roe v. Wade的決定之後，現在任何人都有可能利用搜尋歷史、定位數據、短訊等方式追蹤到那些在網路上尋找有關墮胎服務訊息或徵詢墮胎服務的人。

7月就有一個例子，據傳執法部門透過截取Messenger發送的訊息，用來指控內布拉斯加州一名青少年及其母親非法墮胎，臉書母公司Meta因此遭受社會嚴厲的責難。因為沒有任何跡象示這個案例中的任何訊息之前已被刪除。

德克薩斯州A&M大學網絡安全研究員兼教授森恩(Ravi Sen)表示，在某些案例中，執法部門和其他「擁有資源並可以使用正確的工具和專業知識」的團體，有辦法恢復已刪除的數據。

森恩說，很多人並不知道他們的數據最終存在哪裡。任何貼文，無論是電子郵件、社交媒體評論還是直接傳遞的訊息，通常都保存在用戶的設備、收件人的設備以及所使用平台公司擁有的伺服器上。他說，「最理想情況下，如果生成內容的用戶」刪除它，「內容應該從所有三個位置都消失。」但一般而言，「這不是那麼容易的事。」

他說，用戶可以聯繫公司並要求它們從擁有的伺服器中刪除數據，不過許多人可能從未採取過這一步。他補充說，從用戶設備中恢復已刪除訊息的機會隨著時間的過去而大幅降低。

隱私專家指出，控制線上數據的最佳方式是只使用提供端到端加密的應用程式。管理雲端備份設置也很重要，以確保來自加密服務的私人數據不會被其他第三方取得。

但是，馬茲說，即使個人採取所有預防措施，一旦把東西放到網路上，「你基本上就已經失去了控制權。」

她說，「因為即使推特現在刪除了貼文，或者你從臉書上刪除了內容，其他人還是可能已經複製了你發布的圖片。」

馬茲說，她建議人們更加注意在大型科技平台上分享的內容。雖然聽起來很悲觀，但她認為最好在網上再如何謹慎都不為過。

她說，「因為只要想到在網路上發布的所有東西都可以被任何人使用，並且會永久存在，自然就會心生畏懼謹慎了。」

推特 墮胎 臉書

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