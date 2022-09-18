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歐洲第三大IPO 保時捷公布估值區間 擬籌資84億美元

編譯劉忠勇／即時報導
福斯十多年前併購保時捷失去掌控權的皮耶希家族，也將因這次IPO爭回大部決策權。(路透)
福斯十多年前併購保時捷失去掌控權的皮耶希家族，也將因這次IPO爭回大部決策權。(路透)

福斯汽車（Volkswagen）周日晚上宣布，將尋求以700億歐元到750億歐元的公司估值，讓旗下跑車品牌保時捷（Porsche）透過首次公開發行股票（IPO）最高籌資94億歐元（84.1億美元），這將是歐洲逾十年來最大規模的IPO案，也是歐洲史上第三大IPO案。

福斯預定9月29日在法蘭克福證交所開始交易保時捷股票。

在市況震盪的環境下，福斯為公開發行保時捷12.5%的股份，估值少於原估最高值 850億歐元。受到能源危機、利率上揚以及通膨高漲的影響，投資人對IPO意願不高。不只保時捷，英特爾（Intel）也下調對旗下 Mobileye IPO的預期。

不過，保時捷這次上市獲得多家基石投資人（cornerstone investor）力挺。福斯表示，卡達投資局、挪威主權基金、普信（T. Rowe Price）及阿布達比控股公司（ADQ）已承諾認購不超過37億歐元的優先股。

福斯財務長 Arno Antlitz 說：「我們目前進入保時捷IPO最後衝刺階段，也對我們的基石投資人表示歡迎。」

福斯十多年前併購保時捷失去掌控權的皮耶希家族，也將因這次IPO爭回大部決策權。這個家族透過另註冊的 Porsche Automobil控股公司握有福斯53%的表決權，保時捷這次有意納入皮耶希家族的權益，也引發福斯本身複雜持股結構的公司治理疑慮。

這次發行的保時捷9.11億股將分為4.6億股的優先股和4.6億股的普通股，其中1.1億股優先股是沒有表決權的。

投資人可以認購保時捷25%的優先股，是沒有表決權的。皮耶希家族將購買保時捷25%附有表決權的普通股，這表示家族取得關鍵少數的否決權，可左右未來重大決策。皮耶希家族已同意，將以IPO區間的最高價溢價7.5%的價碼購買優先股，並計畫以多達79億歐元的債務資本組合和福斯以特別股息的形式來支應支出。

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