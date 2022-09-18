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超級央行周 緊縮大戲登場

編譯湯淑君／綜合外電
全球金融市場本周面臨「超級央行周」考驗。路透
全球金融市場本周面臨「超級央行周」考驗。路透

全球金融市場面臨「超級央行周」考驗，接下來一周包括台灣、美國、英國、瑞士和日本等至少12個主要國家的央行，將宣布最新貨幣政策決定，其中又以聯準會（Fed）進一步提高利率的幅度、對經濟的預測和會後記者會上的發言最受矚目，可望為年底前的升息路徑定調。

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於美東時間21日下午2時公布決策，市場普遍預期這次可望再次升息3碼（0.75個百分點），以展示堅定抗通膨的決心；雖有可能升4碼，但機率很低，因為必須考量貨幣政策的延遲性，以及全球經濟仍面臨諸多風險，所以宜謹慎行事。

自上次FOMC開會以來，經濟數據顯示通膨仍揮之不去。彭博經濟學家預期，Fed主席鮑爾可望強調FOMC決心讓利率水準維持得更高、更久。股票估值是否已經計入利率持續走高的展望，或上周的賣壓還沒出盡，答案即將揭曉。

英國央行（BoE）可望在22日政策會議上再次宣布大幅升息，市場普遍預期這次可能升2碼。儘管仍有可能升3碼，但政府已宣布緊急能源補助方案，有助於壓低通膨峰值並為明年加速下滑鋪路，也因此降低了這次加碼升息的必要性。

同一天，日本銀行（央行）也將舉行政策會議，基於最近日本當局對匯率波動加劇頻頻表示關切，市場將密切關注日銀將如何反應，並觀望日銀將如何辯護維持超寬鬆政策的決定。一般預料，政策利率可望持穩，澆熄日銀藉收緊政策減輕日圓貶值壓力的期望。

台灣央行也將在本周四舉行第3季理監事會議，市場預期，央行將維持緩步升息步調，目前以升息半碼機率最高。

彭博資訊調查顯示，瑞士國家銀行（SNB）22日可望加入升息3碼的行列。巴西央行則可能按兵不動，終結這波緊縮循環。

央行 升息 利率

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