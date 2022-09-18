高盛下修美明年GDP預測

高盛集團下修美國明年國內生產毛額預測，由原估的成長1.5%降為1.1%，原因是預計聯準會在今年底前更激進地緊縮貨幣政策。 （歐新社）

高盛 集團下修美國明年國內生產毛額（GDP）預測，由原估的成長1.5%降為1.1%，原因是預計聯準會（Fed）在今年底前會更激進地緊縮貨幣政策。高盛認為，此舉也會推升失業率，使其高於先前的預估值。

包含海濟斯（Jan Hatzius）在內的高盛經濟學家在16日發布的報告中說，如今預期美國2023年GDP將擴增1.1%，低於先前預測的成長1.5%。高盛對今年經濟成長率預測為零，仍維持不變。

高盛在過去兩周將Fed聯邦資金利率 預測上修75個基點，預期該利率區間在今年底時將升抵4%~4.25%。

高盛報告中指出：「更高的升息 路徑加上近期金融情勢緊縮，指向明年的經濟成長和就業前景會更差一些。我們預估的經濟成長率，略低於市場普遍預期，意味著會低於潛在的成長軌跡，而我們認為這是使工資和物價通膨降溫的必要條件。」

在Fed尋求對抗頑強的高通膨之際，Fed的升息路徑已是今年經濟學家和投資人聚焦的頭號焦點。

另外，高盛也上調美國失業率預測，將今年底的失業率從原估的3.6%調高至3.7%，把明年底的失業率從3.8%調高至4.1%，2024年底的失業率則從原估的4%上修至4.2%。

至於美國為了抑制高通膨，需付出多高的失業代價，經濟學家表示，鷹派與鴿派對抗結果，將決定這波升息循環將升到什麼地步，對一般民眾和投資大眾都將帶來重大影響。

目前最主要的鷹派陣營包括前美國財長桑默斯、安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗和前國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家布蘭夏。這幾位知名經濟學家早就警告通膨竄高的危險，更憂心通膨變得像1970年代那樣根深柢固，所以主張Fed務必猛烈提高利率抑制需求，失業率大增是必須付的代價。

立場傾向鴿派的經濟學家，包括諾貝爾經濟學獎得主克魯曼、哈佛大學教授斯普瑞格斯、前Fed經濟學家薩姆，以及高盛首席經濟學家哈濟爾斯，都認為通膨已經趨緩甚至觸頂，經濟「軟著陸」在望，實無必要為壓低消費者物價而讓失業率大幅竄升。